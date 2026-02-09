Film Svadba ispisao povijest: Srušio se rekord koji je godinama držao Titanic

Film „Svadba“ Igora Šeregija postao je najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, s više od 522 tisuće gledatelja, prestigavši dosadašnji rekord filma Titanic.

Prema službenim podacima s boxoffice.hr, film je u Hrvatskoj nadmašio dosadašnji rekord od 495 tisuća gledatelja, a izniman uspjeh ostvario je i u Bosni i Hercegovini, gdje ga je pogledalo više od 202 tisuće ljudi. Zbrojeno, "Svadbu" je u te dvije zemlje vidjelo čak 724 tisuće gledatelja, dok ukupna gledanost u cijeloj regiji, uključujući Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Sloveniju, prelazi milijun.

Veliki jubilej obilježen je u Splitu, u CineStaru 4DX Mall of Split, gdje je zabilježen milijunti gledatelj filma, a CineStar Cinemas Hrvatska tom je prilikom nagradio sretnog posjetitelja prigodnim poklonom.

Redatelj Igor Šeregi zahvalio je publici na iznimnoj podršci, naglasivši kako je riječ o filmu koji govori o univerzalnoj snazi ljubavi i emocijama koje publika snažno prepoznaje, što su, ističe, potvrdile reakcije iz kinodvorana.

U filmu glumi impresivna glumačka ekipa predvođena Reneom Bitorajcem, Draganom Bjelogrlićem, Anđelkom Stević Žugić, Sekom Sablić i Srđanom Žikom Todorovićem, uz niz poznatih regionalnih i hrvatskih imena.

"Svadba" je nastala u produkciji kuća Eclectica i Viktorija Film, uz producente Ivana Kelavu i Marka Jocića. Za kameru je bio zadužen Tomislav Sutlar, dok glazbu potpisuje Dubravko Robić. Film su sufinancirali Hrvatski audiovizualni centar, program Kreativna Europa – MEDIA i Hrvatska radiotelevizija, a distribuciju potpisuje Blitz grupa.

