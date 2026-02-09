Otkriven uzrok smrti zvijezde filma "Sam u kući"

Otkriveno je da je glumica Catherine O’Hara preminula od plućne embolije, a kao temeljni uzrok smrti naveden je rak rektuma.

U javnost su stigle nove informacije o smrti glumice Catherine O’Hare. Gotovo dva tjedna nakon što je potvrđeno da je glumica preminula u 71. godini života, otkriveni su i službeni medicinski detalji.,

Kako prenosi TMZ, pozivajući se na ured mrtvozornika okruga Los Angeles, neposredni uzrok smrti bila je plućna embolija, dok je kao osnovni uzrok navedena borba s rakom rektuma.

Poznata glumica, koju publika pamti po ulogama u filmovima "Sam u kući" i "Bubimir", nije se pojavila na dodjeli Zlatnih globusa 2026. godine, iako je bila nominirana za sporednu ulogu u filmu "The Studio". Njezin posljednji javni nastup zabilježen je u rujnu 2025. na dodjeli nagrada Emmy, gdje je imala čak dvije nominacije za serije "The Studio" i "The Last of Us".

Prije smrti, O’Hara je otvoreno govorila i o svom zdravstvenom stanju. Glumica, koja je sa suprugom Boom Welchom imala sinove Matthewa (32) i Lukea (28), otkrila je da živi s rijetkim, ali uglavnom ne životno ugrožavajućim stanjem poznatim kao "situs inversus" s dekstrokardijom, pri kojem su srce i ostali unutarnji organi smješteni na suprotnoj strani tijela.

