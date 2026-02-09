Tko je ljepotica hrvatskih korijena koja je dobila prvo dijete sa zgodnim princem od Bruneja?

Princ Abdul Mateen od Bruneja i njegova supruga Anisha, koja ima hrvatske korijene, dobili su prvo dijete, djevojčicu rođenu 8. veljače 2026. godine.

Princ Abdul Mateen od Bruneja i njegova supruga, princeza Anisha Rosnah, koja ima hrvatske korijene, postali su roditelji po prvi put.

U nedjelju 8. veljače na svijet je stigla njihova kći, a radosnu vijest javnosti je prenijela nacionalna televizija RTB putem Instagrama.

Na službenom profilu RTB-a objavljeno je priopćenje iz Ureda sultana u kojem stoji da je princeza Anisha Rosnah binti Adam rodila djevojčicu u nedjelju, 20. ša'bana 1447. po hidžri, što odgovara 8. veljače 2026. godine, u 8:50 sati. Rođenje je obilježeno i posebnim protokolom.

"Nakon ove objave, ispaljeno je 17 topovskih hitaca na području palače Istana Nurul Iman."

Iako je rođenje kćeri velika radost za obitelj, ona ne ulazi u nasljedni red. Prema ustavu i pravilima nasljeđivanja u Bruneju, prijestolje mogu naslijediti isključivo muški potomci po muškoj liniji koji su muslimani.

Sam princ Mateen nalazi se niže u liniji nasljeđivanja jer je peti sin sultana, a ispred njega su prijestolonasljednik Al-Muhtadee Billah, njegovi sinovi Abdul Muntaqim i Muhammad Aiman, kao i Mateenov stariji brat, princ Abdul Malik.

O tajnovitoj Anishi Rosnah Isa Kalebic ne zna se puno. Ono što je poznato je da potječe iz ugledne brunejske obitelji čiji korijeni sežu iz Hrvatske. Njezin djed Pehin Datuk Haji Isa suosnivač je uspješne zrakoplovne kompanije i bio je dugogodišnji savjetnik brunejskog sultana.

Anisha je vlasnica modnog brenda Silk Collective, koji je osnovala nakon studija na prestižnom Sveučilištu u Bathu u Velikoj Britaniji, a ima i svoju turističku agenciju.

S princom ju je navodno spojila ljubav prema sportu, a on je i dugogodišnji prijatelj njezina brata Daniala Deena Isa-Kalebica. Inače, zgodni princ također je studirao u Velikoj Britaniji i diplomirao je međunarodnu politiku na King's Collegeu u Londonu.

Par se zaručio u studenom 2023. godine, a ona je nakon toga obrisala svoje društvene mreže.

A kako je izgledalo njihovo vjenčanje na kojem su imali pet tisuća uzvanika, pogledajte OVDJE.

