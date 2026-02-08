Tko je Lindsey Vonn? Roditelji su sve ostavili zbog nje, a radi ovog detalja atipična je sportašica

Životna priča Lindsey Vonn oduvijek je bila priča o borbi, hrabrosti i povratcima, a današnji pad na Zimskim olimpijskim igrama samo je najnoviji trenutak u njezinoj iznimnoj karijeri.

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je težak pad u utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d’Ampezzo. Vonn je skijala unatoč potpuno pretrgnutom prednjem križnom ligamentu (ACL) u lijevom koljenu kojeg je zadobila u padu tjedan dana prije početka Igara, ali je ubrzo nakon starta izgubila kontrolu i silovito pala. Hitno je prevežena helikopterom u bolnicu radi daljnjih pregleda.

Lindsey Vonn - 5 Foto: Afp

Lindsey Vonn - 4 Foto: Afp

Lindsey Vonn - 8 Foto: Afp

Lindsey Caroline Vonn (rođena Kildow, 18. listopada 1984.) jedna je od najvećih i najuspješnijih skijašica u povijesti, poznata po dominaciji u brzim disciplinama poput spusta i super-G.

Na Svjetskom kupu ostvarila je desetine pobjeda, s više od 80 pobjeda i četirima ukupnim naslovima, postavši jedna od najdominantnijih sportašica u alpinskom skijanju.

Lindsey Vonn - 6 Foto: Afp

Lindsey Vonn - 3 Foto: Afp

Osvojila je zlato u spustu 2010. u Vancouveru te brončane medalje na OI 2010. i 2018. na Olimpijskim igrama.

Već kao djevojčica Lindsey Vonn pokazivala je izniman talent za skijanje, toliko izražen da su njezini roditelji vrlo rano shvatili kako će za ozbiljnu sportsku karijeru biti potrebne velike životne promjene. Kada je imala samo 12 godina, cijela se obitelj preselila iz Minnesote u Colorado, u jedno od najjačih skijaških središta u SAD-u, kako bi Lindsey dobila priliku trenirati u vrhunskim uvjetima.

Lindsey Vonn - 5 Foto: Profimedia

Roditelji su promijenili poslove, financijski riskirali i podredili obiteljski život njezinu sportskom snu, dok je otac Alan Kildow postao njezin najveći oslonac i mentor. Ta odluka, donesena daleko od reflektora i slave, pokazala se ključnom za karijeru koja će kasnije ispisati povijest svjetskog skijanja.

Njezina karijera obilježena je izvanrednom brzinom i strašću prema sportu, ali i brojnim teškim ozljedama koljena iz kojih se uvijek vraćala.

Nakon prvotnog umirovljenja 2019. godine, Vonn se vratila natjecanjima 2024. i nastavila postizati zapažene rezultate čak i u svojoj 40-oj godini.

Nepunih tjedan dana prije početka Zimskih olimpijskih igara, Vonn je doživjela ozbiljan pad na Svjetskom kupu u Crans-Montani (Švicarska) gdje je rupturirala ACL u lijevom koljenu, zadobila meniskusne ozljede i kontuziju, ali je odlučila nastaviti s olimpijskim planovima.

Lindsey Vonn - 2 Foto: Afp

Unatoč medicinskim savjetima i opsežnoj fizikalnoj terapiji, Vonn je nastupila na svojoj petoj i najvjerojatnije posljednjoj olimpijskoj utrci, noseći specijalnu ortozu na ozlijeđenom koljenu.

Ohrabrujuću poruku samoj sebi Lindsey je objavila jučer na svojim društvenim mrežama, no sreća nije dugo trajala.

Buran je bio i njen ljubavni život. Iza sebe ima jedan brak te nekoliko veza s osobama iz sportskog života, no prema posljednjim pisanjima medija Lindsey je trenutno sama.

Lindsey Vonn i Kenan Smith Foto: Afp

Lindsey je poznata i po tome da se uvijek voljela srediti za izlazak, a brojni je u štiklama i elegantnim haljinama na prvu ne bi prepoznali. Upravo zbog ljubavi prema štiklama i dekoltiranim haljinama Lindsey je atipična sportašica.

Lindsey Vonn - 4 Foto: Profimedia

Lindsey Vonn - 2 Foto: Profimedia

