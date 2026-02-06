Omiljeni par iz MasterChefa otkrio detalje svoje ljubavne, ali i poslovne priče!

Ona je bila drugoplasirana, a on je ispao u ranijoj fazi natjecanja, no Sanja i Sead Bojić na kraju su iz MasterChefa ipak izašli kao pobjednici. Kako ljubavni, tako i poslovni. Vjenčali su se prije dva mjeseca, a kako su izgledale zaruke te kakvi su im daljnji planovi, podijelili su s našom Dijanom Kardum.

Kao dobar recept – sve je krenulo neočekivano. U kuhinji MasterChefa, prije gotovo dvije godine, spojili su se sastojci koji su na prvu djelovali nespojivo, ali su s vremenom dali savršeno balansirano jelo – ljubav. Sanja i Sead. Nekadašnji nogometaš sa svojom se odabranicom Sanjom zaručio u rodnom gradu.

"Sead me baš iznenadio. A je li moguće? Znaš što, mi smo se nekako baš povezali. Kako je MasterChef završio, mi smo non-stop bili zajedno i iskreno – baš smo se zavoljeli. Nema dana da nismo zajedno, znači u mjesec dana sat vremena nismo razdvojeni. Mislim da je ona očekivala da ću je zaprositi u Istanbulu pa sam je morao malo ranije iznenaditi. A baš taj dan kad smo se zaručili, ujutro smo dobili ugovor o najmu, tako da je cijela priča bila totalno luda", rekli su Sead i Sanja.

Sead i Sanja - 6 Foto: In Magazin

"Obišao sam pola Sarajeva. Imao sam nekoliko lokacija, ali to ne možeš riješiti u sat vremena, tako da je na kraju sve ispalo onako – random", rekao je Sead.

Za prosidbu mu nije trebalo puno vremena. Dovoljno je bilo znati što će nju usrećiti.

"Nisam puno planirao unaprijed, možda dva dana prije. Znao sam što ona voli i da će biti sretna i to mi je bilo najvažnije."

"Na kraj pameti mi nije bilo. On mi kaže: ‘Ajmo se obući, idemo u Sarajevo, trebam par videa, snimit ćemo nešto za Reels.’ Kao idemo na par lokacija, pa ćemo plesati. Ja dođem, mislila sam idemo dalje, a on pusti našu pjesmu, mi plešemo i ja čekam sljedeću lokaciju. Kad odjednom – on klekne. Ja rekoh: "Molim? Što je sad ovo?'", rekla je Sanja.

Sead i Sanja - 5 Foto: In Magazin

I samo dva mjeseca nakon zaruka, par se vjenčao.

"Ja sam jako jednostavna. Kad mi se nešto sviđa, ja to odmah. Nisam uopće planirala kupovati vjenčanicu, mislila sam neku casual bijelu haljinu jer je to trebalo biti samo općinsko vjenčanje. Međutim, došla sam u Sarajevo, njegova sestra me uhvatila za ruku i rekla: 'Ajde vidi što ima', i ja sam našla vjenčanicu – savršena, morala je biti moja", rekla je Sanja.

Iako je Sanja od Seada starija 12 godina, ta se razlika u godinama uopće ne primijeti.

"U biti sam ja neozbiljnija od Seada, tako da ja tu razliku uopće ne osjećam", rekla je Sanja.

Sead i Sanja - 3 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Zlatna Hrvatica u sasvim novoj ulozi: Nakon medenog mjeseca iznenadila je pratitelje

Velik utjecaj imaju jedno na drugo. Tako je zbog Seada Sanja postala prava zaljubljenica u bosansku kuhinju.

"Bez toga ne mogu nikako, pogotovo ovih pitica", rekla je Sanja.

"Vidi se već da sam se i udebljala – ljubav ide kroz želudac", rekla je Sanja.

Upravo će se takav spoj Sarajeva i Pule naći i na meniju njihove vlastite gastronomske priče. U Puli, naime, uređuju svoj prostor.

"Čeka nas opasna akcija. Uhvatili smo pet-šest dana da se malo odmorimo i da ja vidim svoje Sarajevo. Uskoro otvaramo jedan mali lokal, to je bila naša želja još od početka i sad se polako ostvaruje", rekao je Sead Bojić.

"Radit ćemo našu interpretaciju tradicionalnih jela, onih koja su specifična za Sarajevo i Pulu, ali koja se prirodno mogu spojiti", dodao je.

"Drago mi je što prvi put o ovome govorimo baš ovdje. Nitko još ne zna, do sada je to bila tajna – nismo ništa objavili ni otkrili", rekao je Sead.

Iako je od MasterChefa prošlo već dosta vremena, ljudi i dalje prepoznaju ovaj dvojac.

Sead i Sanja - 2 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove

"Vozila nas je taksistica i kaže: 'Moram se i ja prijaviti na MasterChef.' Ja joj kažem: 'Obavezno se prijavite'!, rekao je Sead.

Njima je to bila najbolja odluka jer upravo su tamo pronašli savršen recept i za posao i za ljubav.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Sin predsjednika Milanovića prošao je kroz operaciju kuka, poznati su detalji

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity "Ovo izgleda čudno!" Mlada milijarderka u jestivom grudnjaku i prozirnoj haljini na udaru kritika