Pretraži
"sead me baš iznenadio"

Omiljeni par iz MasterChefa otkrio detalje svoje ljubavne, ali i poslovne priče!

Piše Dijana Kardum/I.G., Danas @ 20:00 inMagazin komentari
Sead i Sanja - 5 Sead i Sanja - 5 Foto: In Magazin

Ona je bila drugoplasirana, a on je ispao u ranijoj fazi natjecanja, no Sanja i Sead Bojić na kraju su iz MasterChefa ipak izašli kao pobjednici. Kako ljubavni, tako i poslovni. Vjenčali su se prije dva mjeseca, a kako su izgledale zaruke te kakvi su im daljnji planovi, podijelili su s našom Dijanom Kardum.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Barbara Matić osvanula u novoj ulozi uoči Zimskih olimpijskih igara
baš dobro!
Zlatna Hrvatica u sasvim novoj ulozi: Nakon medenog mjeseca iznenadila je pratitelje
Omiljeni par iz MasterChefa otkrio detalje svoje ljubavne, ali i poslovne priče!
"sead me baš iznenadio"
Omiljeni par iz MasterChefa otkrio detalje svoje ljubavne, ali i poslovne priče!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Bili smo u Istanbulu, na setu serije "Tajne prošlosti"!
turska uspješnica
Razgovarali smo s velikim turskim zvijezdama: Vodimo vas u Istanbul na set serije ''Tajne prošlosti!''
Emotivna ispovijest Valerije Đurđević: Nakon 15 godina borbe postala majka
15 godina borbe
Supruga osnivača Colonije kroz suze ogolila dušu: "Ne mogu normalno pričati o toj temi..."
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Kako izgleda partner Milice Todorović?
krio se devet mjeseci
Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!
Milica Todorović oglasila se prvi put nakon poroda
''od stresa sam...''
Folk-zvijezda oglasila se prvi put nakon poroda i skandala s oženjenim: Majka joj je hitno operirana?
Osporena odluka Karla Lagerfelda
oko 200 milijuna eura
Što će biti s bizarnom oporukom modnog mogula? Mnogi ne vjeruju kome je sve ostavio
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 15
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Marko Perković Thompson se oglasio na Facebooku nakon dočeka rukometaša 5
kratko i jasno
Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao!
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 5
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce 4
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U Nišu ubijena žena: Ostavila dijete u školi, napadač ju je dočekao na povratku
potraga za ubojicom
FOTO Užas u susjedstvu: Žena odvela dijete u školu, ubijena u automobilu na ulici
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
U Nišu ubijena Aleksadndra Šarković: Njezin suprug ubijen bombom u automobilu
majka dvoje djece
FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
show
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
Milica Todorović oglasila se prvi put nakon poroda
''od stresa sam...''
Folk-zvijezda oglasila se prvi put nakon poroda i skandala s oženjenim: Majka joj je hitno operirana?
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
zdravlje
Imate povišen tlak, šećer ili kolesterol? Svaki dodatni sat ovoga dnevno može smanjiti rizik od smrti i do 20 %!
Znanstvenici otkrili
Imate povišen tlak, šećer ili kolesterol? Svaki dodatni sat ovoga dnevno može smanjiti rizik od smrti i do 20 %!
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
Ovo kaže znanost
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
zabava
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Zanimljivo
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Zanimljivo
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Je li ovo normalno? Snimka iz Knina proširila se društvenim mrežama
Što kažete?
Je li ovo normalno? Snimka iz Knina proširila se društvenim mrežama
tech
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Rezultat novog istraživanja
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Što im je to trebalo? Automobilski div uveo pretplatu za grijanja sjedala pa se sad posuli pepelom
Na udaru kritika
Što im je to trebalo? Automobilski div uveo pretplatu za grijanja sjedala pa se sad posuli pepelom
sport
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
traže njegov profil
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
tv
U dobru i zlu: Čini se da je tek sad počela shvaćati u kakvoj je zapravo opasnosti
U DOBRU I ZLU
Čini se da je tek sad počela shvaćati u kakvoj je zapravo opasnosti
Kumovi: Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
KUMOVI
Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
U dobru i zlu: Što se to događa pod njegovim krovom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Što se to događa pod njegovim krovom?
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Vodič za preživljavanje: gdje na kupanje s djecom usred zime u blizini Zagreba
Tko preživi, pričat će
Vodič za "preživljavanje": Kamo na kupanje s djecom usred zime u blizini Zagreba?
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Najveći proizvođač automobila na svijetu ima novog šefa: Tko je on i zašto je smijenjen prethodnik
Borba za vrh
Najveći proizvođač automobila na svijetu ima novog šefa: Tko je on i zašto je smijenjen prethodnik
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Ulična moda Zadar u najlonkama s uzorkom i visokim čizmama
Petica za stil
Kako se dobro skockala! Šetnja Zadrom u najlonkama s uzorkom stvorenima za finjak izdanje
Olimijske uniforme za Zimske olimpijske igre 2026
Skriveno značenje
Zimske olimpijske igre nisu još ni otvorene, a svi već pričaju o ovim uniformama
sve
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
traže njegov profil
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene