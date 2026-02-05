Ivo Amulić otkrio gaji li njegova petogodišnja kći ljubav prema glazbi: ''Uvijek show kod kuće!''

Ususret Danu zaljubljenih, klapa Rišpet će publiku počastiti dalmatinskom baladom ''Pala si ka zvizda s neba'', koju im je napisao neprežaljeni pjesnik Jakša Fiamengo. Koji je recept za dugogodišnji uspjeh ovih dalmatinskih slavuja i kakav je osjećaj kad pjesma Pere Kozomare, napisana za Doris Dragović, postane hit nakon gotovo 30 godina, otkrili su našem Gordanu Vasilju.

Ovako zvuči predivna Rišpetova balada ''Pala si ka zvizda s neba''. Riječ je o posljednjoj pjesmi legendarnog pjesnika Jakše Fiamenga koji nas je napustio krajem 2018. godine.

''Mi smo je doduše snimili prije 14-15 godina, ali je nismo plasirali kao singl, nismo snimili spot za nju i sad je došlo pravo doba'', rekao je Pero Kozomara.

''Pisma je jako lipa, mada se zove 'Pala si', ali to nema veze nikakve. Ovo će biti jedan lagani hommage u spomen za našeg Jakšu Fiamenga'', dodao je Amulić.

''Jako sam ga volio, jako smo se lipo znali družit, puno mi je u srcu i dalje i stvarno mi je velika čast i privilegija da mi je mogao pisati stihove za mene i za Rišpet'', kaže Kozomara.

Rišpetovci vjeruju da će i novu šansonu publika zavoljeti kao i njihov ljetni singl ''Volim te za poludit'', koji se našao među najemitiranijim pjesmama u prošloj godini.

''Mi nismo ultramoderni, mi smo klasični dalmatinski pop, zabavni nekakav zvuk i tim više je uspjeh stvarno velik. Nismo kao naše kolegice pjevačice da imamo neke atribute s kojima se možemo igrati i raspaljivati maštu gledatelja i slušatelja. Mi smo obični ljudi iz Splita, iz Dalmacije koji vole to što rade i koji imamo lipe pisme'', dodaje Kozomara.

I sjajne koncerte na kojima ostavljaju i posljednji atom snage, bez obzira na to jesu li zdravi ili pak bolesni, kao što je frontmen Rišpeta bio na snimanju novog videospota u Šibeniku.

''Ja sam ovih dana spreman za doktora, nisam baš najbolje. Nije bitno uopće u kojem prostoru radimo, je li to Spaladium, dvorana Gripe ili Lisinski. Svaki put dajem isto, ja jednostavno želim da moja publika ode kući zadovoljna, da se ispjevaju, isplešu i naravno da čuju sve one pisme koje su im drage'', objasnio je Amulić.

A iako je u vrijeme osnivanja Rišpeta bilo i onih koji su sumnjali u njihovu karijeru, ovi dalmatinski slavuji već 14 godina uspješno plove našom glazbenom scenom.

''Međutim ja sam jako vjerovao u to i vjerovao sam u sebe, u svoje pjesme, u svoj rad, u nekakvo znanje koje naučih svih ovih pustih godina na estradi i u ekipu koja mi je fantastična i Ivo i ostali momci, evo nitko nije otišao iz Rišpeta već 14 godina'', ispričao je Kozomara.

A glazbene gene od oca i majke pjevača, Ive i Sandre Amulić naslijedila je i njihova petogodišnja kćerkica Dina.

''Sad je trenutačno u maloj solfeggio školici, ide joj fenomenalno, tako da voli to, igra se tamo, pjeva, onda to prenese i doma, tako da uvijek imamo njezin show kod kuće'', rekao je Ivo Amulić.

Tata Rišpeta Pero Kozomara već mjesecima uživa u velikom uspjehu pjesme ''Tek iz navike'', koju je davne '97. napisao za Doris Dragović, ali koja je zahvaljujući nogometašima i navijačima Hajduka postala hit nakon gotovo 30 godina od objavljivanja.

''Dogodilo se malo čudo, mirakul što bi rekao Gibo. Nakon 27-28 godina je ta pjesma profunkcionirala, nastalo je apsolutno ludilo za tom pjesmom. Hvala ti Doris što si je snimila '97., hvala Tončiju što me zvao da napravim pjesmu i evo, nikad ne znaš kad se čuda događaju.''

Ono što znamo je da je premijera Rišpetova videospota ''Pala si ka zvizda s neba'' zakazana za ponedjeljak, 9. veljače.

