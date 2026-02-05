Bivša odbojkašica u mini bikiniju mami uzdahe sa svih strana: ''Telefon mi se pregrijao''

Kayla Simmons raspametila je svoje obožavatelje na Instagramu novim prizorima u bikiniju.

Kayla Simmons, bivša odbojkašica i danas jedna od najpraćenijih zvijezda na društvenim mrežama, ponovno je u središtu pozornosti. Nova objava koju je podijelila sa svojih gotovo milijun pratitelja izazvala je pravu lavinu reakcija, a komentari ispod fotografije ne prestaju se nizati.

Na fotografijama Kayla pozira na terasi u crnom bikiniju.

Dok sjedi na bijelom vanjskom kauču i lagano namješta gornji dio kupaćeg kostima, u prvom planu do izražaja dolazi njezina figura, ali i opuštena, samouvjerena poza.

Kayla Simmons Foto: Instagram

Atraktivna plavuša, koju mnogi već godinama nazivaju ''najseksi odbojkašicom na svijetu'', još je jednom pokazala zašto svaki njezin potez na Instagramu privlači toliku pažnju.

Kayla Simmons Foto: Instagram

Fotografije su u vrlo kratkom roku prikupile tisuće lajkova, a odjeljak s komentarima je eksplodirao.

''Mamma mia'', ''Prekrasna Kayla'', ''Ma stani, telefon mi se pregrijao'', ''Božica Instagrama. Najljepša žena koju sam ikada vidio'', ''Toliko si lijepa'', ''Prezgodna kao i uvijek'', dio je komentara s Instagrama.

Široj publici postala je poznata kada je nastupala za odbojkašku momčad Sveučilišta Marshall. Nakon što je zatvorila jedno poglavlje karijere, otvorila je novo – ono pred objektivima fotoaparata.

Danas njezini profili na društvenim mrežama nude kombinaciju glamuroznih snimanja i spontanih trenutaka iz svakodnevice, što joj je donijelo vjernu i brojnu publiku.

