Isklesani torzo srpskog miljenika pao je u drugi plan zbog njegove zaručnice u bikiniju

Saša Kovačević u egzotičnom Tajlandu pokazao je isklesanu formu, no pažnju je ukrala njegova zaručnica Zorana.

Srpski miljenik žena Saša Kovačević odlučio je predahnuti od poslovnih obveza i napuniti baterije u – Tajlandu. Popularni pjevač prizorima s egzotične destinacije pohvalio se na društvenim mrežama, a fotografije su u kratkom roku izazvale lavinu reakcija.

Saša je pozirao na drvenim šetnicama okružen bujnom tropskom prirodom u ležernom izdanju, koje je dodatno naglasilo njegovu zavidnu fizičku formu. Bez majice, u kupaćim hlačama, pokazao je isklesano tijelo, koje nije prošlo nezapaženo kod njegovih brojnih obožavateljica.

Na putovanju mu društvo pravi i njegova zgodna zaručnica Zorana, koja je jednako privukla pažnju. U crvenom bikiniju, s minimalističkim stilom i samopouzdanjem, savršeno se uklopila u egzotični ambijent.

Fotografije para odišu bliskošću, opuštenošću i uživanjem u zajedničkim trenucima daleko od gradske vreve.

''Koliko ste lijepi'', ''Saša je ljepotan, ali Zorana je predivna'', ''Wow'', ''Legende'', '' Saša je naš David Beckham'', ''Kakva forma, svaka čast'', dio je komentara s Instagrama.

Inače, par se nakon deset godina veze zaručio krajem prošle godine. Više o tome pisali smo OVDJE.

A tko je lijepa Zorana, pročitajte OVDJE.

