Ovo se čekalo! Srpski miljenik zaručio lijepu Zoranu nakon 10 godina veze

Pjevač Saša Kovačević zaručio je svoju dugogodišnju partnericu Zoranu Tasovac nakon gotovo deset godina veze.

Pjevač Saša Kovačević odlučio je staviti točku na dugogodišnji status samca.

Zaručio je svoju dugogodišnju partnericu Zoranu Tasovac, čime su mediji i društvene mreže planule u komentarima.

Par je na svom Instagramu otkrio fotografije pune emocija - zagrljaje, poljupce i osmijehe koji su govorili više od tisuću riječi. I tako je nakon gotovo deset godina zajedništva, njihova ljubavna priča dobila je novi oblik.

Saša Kovačević zaručio partnericu - 2 Foto: Saša Kovačević/Instagram

"Moje si danas, moje si sutra", napisao je pjevač uz trenutak dok kleči na koljenima, koji je Zoranu ostavio bez daha.

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li je? Nekad fatalna plavuša iz hitova 90-ih snimljena s drastično manje kilograma

Saša je ranije govorio i o odnosu sa kćeri njegove nježnije polovice Zorane, ističući da uživa sa njom provoditi vrijeme i da imaju brojne teme za razgovor.

Saša Kovačević zaručio partnericu - 1 Foto: Saša Kovačević/Instagram

"Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osjećam kao da jesam... Imamo prelijep odnos i što se odgoja tiče, sve polazi iz kuće."

Zorana Tasovac, Sasa Kovačević Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Inače, ovaj glazbenik nam je za IN magazin ekskluzivno potvrdio da uskoro planira vjenčanje sa svojom lijepom djevojkom, s kojom je u vezi osam godina.

Pogledaji ovo Celebrity Što kažete na ovaj ekscentričan rođendanski outfit kontroverzne srpske voditeljice?

Galerija 8 8 8 8 8

''Pa Bože zdravlja da. Ako ništa oženit ću se zbog medija čisto da kažu da se oženio. Šalu na stranu, sa svojom ljepšom polovicom već godinama znam da je to to. Ne svodi se kod mene sve na neki papir već je najbitnija emocija, poštovanje i ljubav koju dijelimo jedno sa drugim. To neće biti ništa gala ni pompozno, znaš ono 200-300 ljudi. To ne, mi smo nekako malo skromniji što se toga tiče'', rekao nam je Saša u srpnju.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Lijepe novosti u odnosu Megan Fox i bivšeg zaručnika s kojim je nedavno dobila dijete

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Hrpa komentara za Seve u seksi crnom korzetu, koji je začinila mrežastim čarapama!

Pogledaji ovo Nekad i sad Televizijska braća iz Malcolma u sredini ponovno na okupu, no jedan od njih zabrinuo je fanove izgledom!