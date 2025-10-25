Prepoznajete li je? Nekad fatalna plavuša iz hitova 90-ih snimljena s drastično manje kilograma

Bridget Fonda, nekoć holivudska zvijezda 1990-ih, pojavila se u javnosti znatno mršavija nakon što je izgubila oko 34 kilograma.
Bridget Fonda, bivša holivudska senzacija 1990‑ih, poznata po ulogama u filmovima kao što su Jackie Brown i Single White Female, Bridget Fonda (61) našla se u fokusu medija zbog svoje zapanjujuće promjene izgleda nakon napuštanja glumačke karijere.
Nakon što se 2002. povukla iz filmskog svijeta, posvetila se obitelji i svakodnevnom životu. U veljači 2003. doživjela je tešku automobilsku nesreću u kojoj je slomila kralježnicu, što je dodatno utjecalo na njezinu odluku da se povuče.
Bridget Fonda Foto: Profimedia
Bridget Fonda - 3 Foto: Profimedia
Nedugo zatim u braku je s kompozitorom Danny Elfmanom, s kojim ima sina Olivera.
Bridget Fonda - 1 Foto: Profimedia
Bridget Fonda - 3 Foto: Profimedia
U javnosti se posljednjih mjeseci pojavila rijetko, ali dovoljno da primijetimo drastičnu transformaciju – procjenjuje se da je izgubila oko 34 kilograma, čime je izazvala val komentara i nagađanja o njezinom načinu mršavljenja.
Bridget Fond - 4 Foto: Profimedia
Bridget Fond - 1 Foto: Profimedia
Prema stručnjacima, taj rezultat najvjerojatnije dolazi iz kombinacije dugoročnih promjena u prehrani i načinu života, posebno nakon 50. godine.
