Prepoznajete li je? Nekad fatalna plavuša iz hitova 90-ih snimljena s drastično manje kilograma

Bridget Fonda, nekoć holivudska zvijezda 1990-ih, pojavila se u javnosti znatno mršavija nakon što je izgubila oko 34 kilograma.

Bridget Fonda, bivša holivudska senzacija 1990‑ih, poznata po ulogama u filmovima kao što su Jackie Brown i Single White Female, Bridget Fonda (61) našla se u fokusu medija zbog svoje zapanjujuće promjene izgleda nakon napuštanja glumačke karijere.

Nakon što se 2002. povukla iz filmskog svijeta, posvetila se obitelji i svakodnevnom životu. U veljači 2003. doživjela je tešku automobilsku nesreću u kojoj je slomila kralježnicu, što je dodatno utjecalo na njezinu odluku da se povuče.

Bridget Fonda Foto: Profimedia

Bridget Fonda - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte transparent koji su Severinini školski prijatelji raširili na njezinu koncertu!



Nedugo zatim u braku je s kompozitorom Danny Elfmanom, s kojim ima sina Olivera.

Bridget Fonda - 1 Foto: Profimedia

Bridget Fonda - 3 Foto: Profimedia

U javnosti se posljednjih mjeseci pojavila rijetko, ali dovoljno da primijetimo drastičnu transformaciju – procjenjuje se da je izgubila oko 34 kilograma, čime je izazvala val komentara i nagađanja o njezinom načinu mršavljenja.

Bridget Fond - 4 Foto: Profimedia

Bridget Fond - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Thompsonov tim oštro odgovorio Tomaševiću: "Umjesto podjela i vrijeđanja..."

Galerija 15 15 15 15 15

Prema stručnjacima, taj rezultat najvjerojatnije dolazi iz kombinacije dugoročnih promjena u prehrani i načinu života, posebno nakon 50. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što kažete na ovaj ekscentričan rođendanski outfit kontroverzne srpske voditeljice?

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Još jedan gubitak u nizu za Meghan Markle, napustila ju je bliska osoba

Pogledaji ovo Celebrity Rijedak zajednički izlazak Zlatka Dalića sa suprugom Davorkom, evo gdje su bili!