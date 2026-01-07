Ljubila je najveće frajere, no prava sreća u ljubavi osmjehnula joj se tek s 50 godina!

Minnie Driver danas živi mirnije nego ikad – ispunjena karijerom, majčinstvom i ljubavlju koju nije tražila, ali ju je pronašla.

Britanska glumica Minnie Driver jedna je od onih zvijezda koje godinama zrače karizmom i posebnom energijom – i na ekranu i izvan njega.

Trenutačno je gledamo u kriminalističkoj poslastici ''Run Away'', seriji koja je zaludila gledatelje diljem svijeta, a njezina uloga ponovno potvrđuje zašto je publika obožava još od devedesetih.

Minnie Driver u seriji ''Run Away'' Foto: Profimedia

Filmofili je pamte po nizu zapaženih uloga – od romantičnih drama do ozbiljnih karakternih likova. Posebno se istaknula u hvaljenom filmu ''Dobri Will Hunting'', za koji je bila nominirana za Oscara, a glumila je i u naslovima poput ''The Phantom of the Opera'', ''Return to Me'', ''Grosse Pointe Blank'' i hit-seriji ''Emily In Paris''.

Minnie Driver Foto: Profimedia

Glumica koja danas ima 55 godina nedavno je otvorila dušu i o svom ljubavnom životu. Iako je u prošlosti bila u vezama s holivudskim zvijezdama poput Matta Damona, Johna Cusacka i Josha Brolina, a sa scenaristom Timothyjem J. Leom ima i 17-godišnjeg sina Henryja, prava ljubav stigla je kasnije.

Minnie Driver, Matt Damon Foto: Profimedia

Danas je zaručena za američkog redatelja Addisona O'Deu, s kojim je u vezi od 2019. Par svoj odnos drži podalje od javnosti, ali Minnie je u intervjuu za Graziju progovorila o tome kako je ljubav pronašla tek kada je potpuno prihvatila ideju da joj ne treba muškarac da bi bila ispunjena.

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovaj nestašni dječak iz hit-serije danas ima 27 godina: ''Luke s bradom?!''

"1000 posto prihvatite ideju da više nikada nećete nikoga upoznati. Sjednite s tom mišlju. Postanite radosno u redu s tim," izjavila je.

"A onda, ako muškarac uđe u vaš život — super. A ako ne uđe — isto super. Bilo bi mi dobro i da se Addison nikada nije pojavio, iako sam tako sretna što se jest. Ali moramo se maknuti od ideje da nismo potpune ako nemamo muškarca. To nije istina'', dodala je.

Minnie i njezin zaručnik posljednji su put zajedno viđeni na crvenom tepihu u Francuskoj, na premijeri nove sezone serije ''Emily in Paris'', u kojoj glumica igra Princezu Jane. Držeći se za ruke i nasmijani, još su jednom pokazali koliko uživaju jedno u drugome, bez potrebe za velikim istupima u javnosti, piše Daily Mail.

Minnie Driver, Addison O'Dea Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!

Jeste li već pogledali seriju ''Run Away''? Da, odlična serija!

Da, ali nije mi se baš svidjela

Ne, ali imao/la sam u planu

Nikada čuo/la za seriju Da, odlična serija!

Da, ali nije mi se baš svidjela

Ne, ali imao/la sam u planu

Nikada čuo/la za seriju Ukupno glasova:

Ova prekrasna glumica aktivna je i na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati više od 400 tisuća pratitelja.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Franka Batelić pokazala obiteljske trenutke u ovoj pravoj zimskoj idili!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Mala promjena, veliki efekt: Zvijezda serije Nove TV pokazala novi imidž

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u Livakovićevu domu: Lijepa supruga našeg reprezentativca sve je otkrila fotkama