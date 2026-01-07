Pretraži
Sjećate se nje?

Ljubila je najveće frajere, no prava sreća u ljubavi osmjehnula joj se tek s 50 godina!

Piše H.L., Danas @ 06:00
Minnie Driver Minnie Driver Foto: Profimedia

Minnie Driver danas živi mirnije nego ikad – ispunjena karijerom, majčinstvom i ljubavlju koju nije tražila, ali ju je pronašla.

Priča o glumici Minnie Driver
Tko je Harlan Coben koji stoji iza serije ''Run Away''
Matea Vanjorek proslavila 40. rođendan
Finaliziran razvod Nicole Kidman i Keitha Urbana
Oltar zamijenio DJ pultom! Svećenik iz Portugala postao senzacija rave partija!
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
Sydney Sweeney pozirala gola za naslovnicu časopisa
Vesna Zmijanac progovorila o svom zdraavstvenom stanju
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Maja Šuput i Šime Elez pobjegli u raj: romantični odmor u indonezijskom Ubudu
Krokodil u Indoneziji rastrgao 14-godišnjaka
DHMZ: Pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice snijeg
Vozači, ovo su najbolje zimske gume!
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
Sydney Sweeney pozirala gola za naslovnicu časopisa
Nicola Peltz prozvana zbog razmaženosti
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Zbog novog poreza, bogataši najavili napuštanje Kalifornije, no jednom nije problem platiti milijarde dolara
Ivan Mijač vodi drugu momčad Midtjyllanda: "Žele uložiti u hrvatski klub"
Preminuo Martin Chivers, jedan od najboljih strijelaca u povijesti Spursa
Dinamo poslao Fenerbahčeu prvu ponudu: Evo koliku cifru nude za povratak Livakovića
Tajne prošlosti: Bijes ga preuzima - hoće li učiniti nešto nepromišljeno?
Daleki grad: Hitno žele saznati tko je tajanstvena žena!
Daleki grad: Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
Pileća juha brzi recept
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Zagreb špica: Čizme s punom platformom u zimskom street style izdanju
Severina u trapericama brenda Loewe i kratkoj bundi
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Zagreb špica: Čizme s punom platformom u zimskom street style izdanju
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
Ivan Mijač vodi drugu momčad Midtjyllanda: "Žele uložiti u hrvatski klub"
