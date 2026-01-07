Franka Batelić pokazala obiteljske trenutke u ovoj pravoj zimskoj idili!

Franka Batelić na Instagramu je pokazala kako su njezina djeca uživala u snijegu koji je prekrio Zagreb.

Snijeg koji je prekrio Zagreb razveselio je i velike i male, a mnogi su iskoristili priliku za uživanje na svježem zraku i bijelom pokrivaču. Među njima je bila i Franka Batelić, koja je na Instagramu podijelila kako su njezini mališani, Viktor i Greta, proveli dan na snijegu.

Na objavljenim snimkama i fotografijama vidi se sanjkanje po zagrebačkim ulicama, igra u snijegu ispod stabla i obiteljski izlet u park dok snijeg lagano pada.

Foto: Instagram

Franka je zabilježila vesele trenutke i time još jednom pokazala koliko uživa u obiteljskom životu, daleko od reflektora.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Inače, Franka je nedavno sa svojim suprugom, Vedranom Ćorlukom, uživala na dalekoj destinaciji, koja ima posebno mjesto u njezinu srcu. Više o tome pisali smo OVDJE.

Foto: Instagram

Nedavno je podijelila i fotografiju sinčića Viktora uz posebnu poruku. Više pročitajte OVDJE.

Foto: Instagram

