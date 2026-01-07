Fotke od 25 milijuna lajkova! Rihanna se poigrala prpošnim pozama u donjem rublju

Rihanna je svojim najnovijim izdanjem još jednom dokazala da zna kako spojiti modnu viziju i zavodljivost.

Rihanna je ponovno zapalila društvene mreže! U najnovijoj objavi na Instagramu 37-godišnja glazbenica i modna mogulica objavila je seriju zavodljivih fotografija u vatrenocrvenom donjem rublju iz vlastite linije ''Savage X Fenty''.

Na fotografijama pozira u crvenom čipkastom grudnjaku i gaćicama, a u jednoj od njih okrenuta je leđima, ističući svoju zavidnu figuru.

Duga crna kosa pada joj niz leđa, a senzualna scenografija dodatno naglašava atmosferu.

Obožavatelji nisu štedjeli komplimente, a mnogi su poručili da Rihanna izgleda moćnije i privlačnije nego ikad.

''Oh'', ''Božica'', ''Bože, smiluj se'', ''Prekrasna'', ''Kakvo tijelo'', ''Koliko si samo lijepa'', ''Ovo je tako seksi'', ''Obožavam te'', ''Kraljica'', dio je komentara ispod prizora koji su skupili više od 25 milijuna lajkova.

Rihanna (Foto: AFP) Foto: Afp

Prizori koji se rijetko viđaju! Rihanna je u prosincu iznenadila fanove obiteljskim fotkama. Više o tome pisali smo OVDJE.

