Elton John i njegov suprug pokazali sinove, ovo je vrlo rijedak uvid u njihov obiteljski život

Slavni par rijetko dijeli privatne trenutke, ali novogodišnja objava oduševila je obožavatelje.

Sir Elton John (78) i njegov suprug David Furnish (63) nakon godina čuvanja privatnosti odlučili su napraviti rijedak iskorak i na društvenim mrežama pokazati svoja dva sina.

Slavni par, koji je u prosincu obilježio 20 godina od sklapanja civilnog partnerstva, rijetko dijeli obiteljske trenutke, no ovaj put su napravili iznimku.

Elton John i David Furnish (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Na Instagramu su objavili fotografiju nastalu uoči dočeka Nove godine, na kojoj se uz njih nalaze sinovi Zachary (14) i Elijah (12), koje su dobili uz pomoć surogat-majke. Objavom su pratitelje pustili iza kulisa novogodišnje večeri koju su proveli u društvu dugogodišnje prijateljice Donatelle Versace, a sličan prizor podijelila je i sama slavna dizajnerica.

Pogledaji ovo inMagazin Mali Zvjezdari iz Kladara čuvaju običaj na Sveta Tri Kralja, s njima smo bili u obilasku kuća!

Fotografija je snimljena u luksuznom londonskom hotelu Claridge’s.

"Doček Nove godine u Donatellinu stilu. Hvala ti, Donatella Versace, na spektakularnoj večeri u Claridge’s hotelu. Volimo te. La famiglia zauvijek! Želimo vam svima vrlo sretnu, zdravu i uspješnu Novu godinu!", piše u opisu.

Elton i David žive u Windsoru, a njihovo prvo dijete, Zachary, rođeno je na Božić 2010. godine u Kaliforniji. Tada su ponosni roditelji izjavili:

"Preplavljeni smo srećom i radošću u ovom iznimno posebnom trenutku. Zachary je zdrav i odlično napreduje, a mi smo vrlo ponosni i sretni roditelji."

Elton John - 30 Foto: Profimedia

Elton John (Foto: AFP) Foto: AFP

Tri godine kasnije, u siječnju 2013., na svijet je stigao i Elijah, također uz pomoć iste surogat-majke. Nakon njegova rođenja poručili su:

"Rođenje našeg drugog sina upotpunjuje našu obitelj na najdragocjeniji i najsavršeniji način."

Pogledaji ovo inMagazin Baby boom godina! Ovo je lista poznatih koji su u 2025. slavili rođenje djeteta

Galerija 27 27 27 27 27

Iako su sinovi često tema njihovih izjava, javnost ih rijetko ima priliku vidjeti. Poznato je da su Zachary i Elijah bili nositelji prstenja na zimskom vjenčanju svojih roditelja 2014. godine, a prošle godine Elton je dirnuo pratitelje objavom s nogometne utakmice Watforda, kluba čiji je počasni doživotni predsjednik.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Zdravko Mamić otkrio za koga je na izborima glasala jedna od njegovih kćeri

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Neizmjerna tuga na sprovodu Kennedyjeve unuke, ni politička elita nije mogla suspregnuti suze

Pogledaji ovo Zanimljivosti Cigareta u ruci, šešir nisko spušten i pogled koji govori više od riječi – koliko zapravo poznajete Humphreyja Bogarta?