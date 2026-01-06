Elton John i njegov suprug pokazali sinove, ovo je vrlo rijedak uvid u njihov obiteljski život

Slavni par rijetko dijeli privatne trenutke, ali novogodišnja objava oduševila je obožavatelje.
Slavni par, koji je u prosincu obilježio 20 godina od sklapanja civilnog partnerstva, rijetko dijeli obiteljske trenutke, no ovaj put su napravili iznimku.
Elton John i David Furnish (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
Na Instagramu su objavili fotografiju nastalu uoči dočeka Nove godine, na kojoj se uz njih nalaze sinovi Zachary (14) i Elijah (12), koje su dobili uz pomoć surogat-majke. Objavom su pratitelje pustili iza kulisa novogodišnje večeri koju su proveli u društvu dugogodišnje prijateljice Donatelle Versace, a sličan prizor podijelila je i sama slavna dizajnerica.
Fotografija je snimljena u luksuznom londonskom hotelu Claridge’s.
"Doček Nove godine u Donatellinu stilu. Hvala ti, Donatella Versace, na spektakularnoj večeri u Claridge’s hotelu. Volimo te. La famiglia zauvijek! Želimo vam svima vrlo sretnu, zdravu i uspješnu Novu godinu!", piše u opisu.
Elton i David žive u Windsoru, a njihovo prvo dijete, Zachary, rođeno je na Božić 2010. godine u Kaliforniji. Tada su ponosni roditelji izjavili:
"Preplavljeni smo srećom i radošću u ovom iznimno posebnom trenutku. Zachary je zdrav i odlično napreduje, a mi smo vrlo ponosni i sretni roditelji."
Elton John - 30 Foto: Profimedia
Elton John (Foto: AFP) Foto: AFP
Tri godine kasnije, u siječnju 2013., na svijet je stigao i Elijah, također uz pomoć iste surogat-majke. Nakon njegova rođenja poručili su:
"Rođenje našeg drugog sina upotpunjuje našu obitelj na najdragocjeniji i najsavršeniji način."
Iako su sinovi često tema njihovih izjava, javnost ih rijetko ima priliku vidjeti. Poznato je da su Zachary i Elijah bili nositelji prstenja na zimskom vjenčanju svojih roditelja 2014. godine, a prošle godine Elton je dirnuo pratitelje objavom s nogometne utakmice Watforda, kluba čiji je počasni doživotni predsjednik.
