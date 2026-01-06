Pretraži
Iznenadili objavom

Elton John i njegov suprug pokazali sinove, ovo je vrlo rijedak uvid u njihov obiteljski život

Piše I.G., Danas @ 06:00
Elton John sa suprugom Elton John sa suprugom Foto: Profimedia

Slavni par rijetko dijeli privatne trenutke, ali novogodišnja objava oduševila je obožavatelje.

Maja Šuput i Šime Elez pobjegli u raj: romantični odmor u indonezijskom Ubudu
za njih nema zime
Maja Šuput i Šime Elez pobjegli u raj: Pohvalili se romantičnim odmor za početak 2026.!
Veliki zaokret u karijeri, najvažnija životna uloga i prvi puta u domu Ivana Penezića koji tek nastaje
krenuo novim putem
Veliki zaokret u karijeri, najvažnija životna uloga i prvi puta u domu Ivana Penezića koji tek nastaje!
Franka Batelić čestitala sinu Viktoru 6. rođendan
kako raste!
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
Glumačko iznenađenje na drugom kraju svijeta: Enes Vejzović i Filip Juričić susreli se u Tajlandu!
''veljko i joco grade''
Nećete vjerovati gdje su se sreli Enes Vejzović i Filip Juričić: ''Pobjegli od Ante i Crnog!''
