Zdravko Mamić otkrio za koga je na izborima glasala jedna od njegovih kćeri

Zdravko Mamić otkrio je da su se njegove kćeri preselile u BiH, gdje zajedno razvijaju obiteljski energetski biznis, a dotaknuo se i politike u Hrvatskoj.

Iako već godinama živi izvan Hrvatske, Zdravko Mamić (66) ne prestaje pratiti aktualna zbivanja u zemlji. U nedavnom intervjuu otkrio je detalje o svom novom poslovnom pothvatu, ali i ponešto o obiteljskom životu, koji je posljednjih godina usmjeren prema Bosni i Hercegovini.

Njegove kćeri Lucija i Iva Mamić nedavno su se preselile u BiH, gdje su zajedno s ocem ušle u energetski sektor, točnije u izgradnju solarnih farmi.

"One su investitorice i vlasnice, a ja sam savjetnik. Pokušavamo se uključiti u tu energetsku priču i mislim da nam zasad ide prilično dobro", rekao je Mamić u razgovoru za Zaja Mind Podcast.

Zdravko Mamić i kćeri - 1 Foto: Facebook

Osim posla, dotaknuo se i politike, a posebno je pažnju privukao njegov odgovor na pitanje o zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću

"Ne mislim ništa loše. Da bih se družio s njim, ne bih. Da mi imponira, ne imponira. Ali ne mislim ništa loše. Ja ga ne poznajem i ne živim u Zagrebu za vrijeme njegove vladavine da bih ga mogao ocjenjivati."

U razgovoru je otkrio i zanimljiv detalj o političkom razilaženju unutar obitelji.

"Čak mi je jedna kćer glasala za Možemo. Vjerojatno mi se tata, djedovi i stričevi u grobu okreću zbog toga", rekao je uz dozu ironije i dodao: "To je ta opasna demokracija."

Mamić iz prvog braka ima sina Marija, koji se češće pojavljuje u medijima, dok kćeri Iva i Lucija iz drugog braka s Marinom Mamić vode znatno povučeniji život. Iako rijetko istupaju javno, poznato je da su obrazovane u inozemstvu – Lucija je 2017. diplomirala u Dublinu, a Iva 2021. u Švicarskoj.

Zdravko i Marina Mamić Foto: Ronald Gorsic/Cropix

