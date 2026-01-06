Ona je tiha snaga šampiona: Pogledajte kako izgleda majka Ivice i Janice Kostelić

Majka Janice i Ivice bila je ključna podrška obitelji Kostelić, a rijetko viđena u javnosti, ostaje simbol predanosti i snage.

Iako je godinama ostajala daleko od reflektora, Marica Kostelić bila je tiha snaga iza jednog od najuspješnijih sportskih poglavlja u hrvatskoj povijesti. Dok su Ante, Ivica i Janica osvajali medalje i pisali povijest zimskih sportova, Marica je bila njihov temelj – podrška, organizatorica i majka koja je držala obitelj na okupu.

Janica Kostelić s mamom Foto: Petar Glebov/Pixsell

Malo je poznato da je i sama imala sportsku prošlost. Upravo je sport bio taj koji ju je povezao s Antom Kostelićem, čovjekom s neiscrpnom sportskom strašću. U mladosti je Ante bio aktivan u rukometu, plivanju, skijanju, a okušao se i u auto-moto sportovima. Kao trener rukometne ekipe krajem šezdesetih godina upoznao je Maricu, tada mladu sportašicu i igračicu. Iako je u tom razdoblju bio u prvom braku, nakon što su se on i Marica zaljubili, odlučio je okrenuti novu stranicu života i vjenčati se s njom.

Marica i Ante Kostelić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Njihov zajednički život donio je i dvoje djece – Ivicu 1979. i Janicu 1982. godine. Marica nije bila samo majka, već i logistička okosnica cijele skijaške misije. Pratila je djecu na natjecanja, vodila računa o rasporedima, pripremama i svemu što je bilo potrebno da bi sustav funkcionirao.

Marica Kostelić Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Premda rijetko daje izjave, njezina prisutnost i dalje se osjeća kao temelj stabilnosti u obitelji. Marica je u rijetkom istupu podijelila i anegdotu iz vremena kada su djeca bila mala:

"Često se sjetim jedne scene sa Sljemena, gdje sam na Činovničkoj livadi, a Janica i Ivica se igraju, kad odjednom Janica nestane. Vidim je da je kod nekih ljudi koji vade nešto iz torbe i ispričam se, a ljudi odvraćaju: 'Pa djevojčica je baš slatka, ponudili smo je keksima, a ona je tražila i za Ivu. A tko vam je taj Ivo?'"

Marica i Janica Kostelić Foto: Ranko Šuvar/Cropix

Marica Kostelić Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Iako danas živi povučenije, Marica Kostelić ostaje simbol majčinske snage, predanosti i tihe, ali ključne uloge u stvaranju hrvatskih sportskih ikona.

