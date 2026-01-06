Teško je povjerovati koliko je žena koja iznova izaziva čuđenje brutalnim izgledom napunila godina

Irina Shayk prošla je put od skromnog djetinjstva do statusa supermodela, a njezin ljubavni život s Cristianom Ronaldom i Bradleyjem Cooperom godinama je intrigirao javnost.

Jedna od najpoznatijih manekenki današnjice, Ruskinja Irina Shayk, napunila je 40 godina i izgleda bolje nego ikad.

Njezine zanosne obline, prepoznatljiv pogled i besprijekoran stil lansirali su je među najtraženije svjetske supermodele.

Karijeru je započela još 2007. godine kada je postala lice Intimissimi kampanje, a svjetsku slavu stekla je pozirajući za naslovnicu Sports Illustrated Swimsuit Edition. Od tada je krasila brojne naslovnice, šetala pistama najvećih modnih kuća i surađivala s brendovima poput Armanija, Versacea i Victorije’s Secret.

Irina Shayk, pravim imenom Irina Valerjevna Šajhlislamova, rođena je 6. siječnja 1986. u malom ruskom gradiću Jemanzhelinsku. Njezin otac bio je rudar, a majka učiteljica glazbe. Nakon očeve prerane smrti, obitelj se borila s financijskim poteškoćama, no Irina je još kao djevojčica pokazivala upornost i snagu koje će je kasnije odvesti u sam vrh modne industrije.

Irina je isprva planirala studirati glazbu, a potom i marketing, no njezin život se promijenio kada ju je lokalni modni skaut otkrio i pozvao da sudjeluje na natjecanju ljepote. Nedugo zatim pobijedila je na natjecanju "Miss Chelyabinsk 2004.", što je otvorilo vrata modnoj karijeri.

Njezina egzotična ljepota, kombinacija ruske i tatarske krvi, brzo je privukla pažnju svjetskih modnih agencija. Prvi veliki proboj ostvarila je 2007. kada je postala zaštitno lice brenda Intimissimi, a svjetsku slavu stekla je pojavivši se na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit Edition 2011. godine. Bila je prva Ruskinja koja je krasila tu naslovnicu, što je njezinu karijeru vinulo u nebo.

Irina je dugi niz godina bila u vezi s nogometašem Cristianom Ronaldom, no veza je završila 2015. godine. Iste godine počinje vezu s hollywoodskim glumcem Bradleyjem Cooperom. Njihova veza bila je pod budnim okom javnosti, a 2017. dobili su kćer Leu De Seine.

Iako su djelovali kao skladan par, Irina i Bradley su se razišli 2019. godine. O razlozima nikada nisu javno govorili, a Irina je poznata po tome da svoj privatni život strogo čuva od medija. Unatoč prekidu, ostali su u dobrim odnosima i zajednički odgajaju kćer.

