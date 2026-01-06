Pretraži
"moram ga skrivati..."

Ovako izgleda brat Relje Popovića, u javnosti se pojavio samo jednom!

Piše I.G., Danas @ 10:17 Celebrity komentari
Relja Popović Relja Popović Foto: Relja Popović/Instagram

Relja Popović rijetko govori o obitelji, a njegov brat Miša pojavio se u javnosti samo jednom.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Irina Shayk napunila je 40 godina
proslavila je rođendan!
Teško je povjerovati koliko je žena koja iznova izaziva čuđenje brutalnim izgledom napunila godina
Kako izgleda brat Relje Popovića?
"moram ga skrivati..."
Ovako izgleda brat Relje Popovića, u javnosti se pojavio samo jednom!
Natalie Portman oduševila izgledom u kupaćem kostimu na odmoru u St. Bartsu
Uživa u raju
Lijepa glumica dvije godine od razvoda pokazala figuru u badiću o kojoj svi pričaju!
Meghan Markle u 2026. izdaje prvu kuharicu
Već je pojačala javne nastupe
Meghan Markle na proljeće planira novi potez, ali neće biti ono što publika očekuje
Run Away: Nova serija prema romanu Harlana Cobena koja je osvojila gledatelje
Serija o kojoj svi pričaju
Nova kriminalistička poslastica digla je pravu prašinu, nema tko je ne hvali!
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Franka Batelić čestitala sinu Viktoru 6. rođendan
kako raste!
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
Meri Goldašić komentirala svoj razvod
renovirala ju s bivšim
Meri Goldašić o selidbi nakon razvoda: ''Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila''
Bivša članica grupe Little Mix Jesy Nelson progovorila o bolesti djece
upozorila na simptome
Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri: "Bez terapije će umrijeti"
Severina nastupala na dočeku u vodičkom hotelu
idealno za ples
Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
višednevna potraga
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
Olujni vjetar, snježni zapusi i moguće poplave, crveno upozorenje za sjeverni Jadran
zimski prodor
U dijelovima zemlje i do pola metra snijega! Za jednu regiju izdano crveno upozorenje, moguće i bujične poplave
Sudar kod Višnjana, poginula jedna osoba
ZATVORENA CESTA
Teška nesreća: Poginula jedna osoba, ima ozlijeđenih
show
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Franka Batelić čestitala sinu Viktoru 6. rođendan
kako raste!
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
Meri Goldašić komentirala svoj razvod
renovirala ju s bivšim
Meri Goldašić o selidbi nakon razvoda: ''Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila''
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Neugodan probavni problem
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
zabava
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Majstorski odrađeno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Dronom snimio izuzetno rijedak trenutak, snimka oduševila ljubitelje prirode
Wow!
Dronom snimio izuzetno rijedak trenutak, snimka oduševila ljubitelje prirode
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Zimske radosti
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
tech
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Promjena taktike
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Upozorenje znanstvenika
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Hoće li se oporaviti?
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
sport
Druga smrt u samo nekoliko dana: Nakon Slovenca poginuo i skakač iz Beča
Nije mu bilo spasa
Druga smrt u samo nekoliko dana: Nakon Slovenca poginuo i skakač iz Beča
Đoković otkazao nastup u Adelaideu, Davis kup meč i izašao iz organizacije PTPA
Šok za šokom
Đoković u samo 24 sata povukao tri poteza koji su odjeknuli svijetom
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
dok čeka livija
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
tv
Daleki grad: Problemi se nižu, ali ništa ih neće razdvojiti
DALEKI GRAD
Problemi se nižu, ali ništa ih neće razdvojiti
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
Tajne prošlosti: Je li zaista toliko savršena koliko svi misle?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li zaista toliko savršena koliko svi misle?
putovanja
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Tjedni jelovnik
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Važna poruka
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Put u bezdan... ili barem do čistilišta: Bunar svetog Patrika u Orvietu
Remek-djelo
Put u bezdan... ili barem do čistilišta: Bunar svetog Patrika kroz koji bi papa pobjegao u slučaju opasnosti
novac
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Manje gužve
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
nedovoljno transparentna
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
lifestyle
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
Zagreb špica: Tenisice s punom platformom u zimskom street style izdanju
KAKAV JE TO BIO HIT!
Ljepotica iz Zagreba u kultnim tenisicama zbog kojih smo se voljeli i posvađati
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji i čipkastim hulahopkama
TOP-IZDANJE
Hulahopke dame iz centra Zagreba su fenomenalne, a minica im je savršen par
sve
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Druga smrt u samo nekoliko dana: Nakon Slovenca poginuo i skakač iz Beča
Nije mu bilo spasa
Druga smrt u samo nekoliko dana: Nakon Slovenca poginuo i skakač iz Beča
Đoković otkazao nastup u Adelaideu, Davis kup meč i izašao iz organizacije PTPA
Šok za šokom
Đoković u samo 24 sata povukao tri poteza koji su odjeknuli svijetom
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene