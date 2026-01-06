Ovako izgleda brat Relje Popovića, u javnosti se pojavio samo jednom!

Relja Popović rijetko govori o obitelji, a njegov brat Miša pojavio se u javnosti samo jednom.

O privatnom životu srpskoj pjevača Relje Popovića, popularnog pjevača i glumca, vrlo se malo zna.

Relja rijetko dijeli osobne detalje s javnošću, a još manje govori o svojoj obitelji. Mnogi tako nisu ni znali da ima rođenog brata, Mišu Popovića, koji se u javnosti pojavio samo jednom.

Iako su braća, Relja i Miša Popović potpuno su različiti – od stila odijevanja do frizure i cjelokupnog izgleda. U jednom intervjuu, Relja je kroz šalu otkrio razlog zašto nikada ne spominje brata:

"Zato što je ljepši od mene, moram ga skrivati", rekao je s osmijehom.

Njihova majka bila je poznata balerina Zoja Begoli, no Relja je o njoj progovorio tek nakon njezine smrti, dodatno potvrđujući koliko cijeni privatnost.

Zanimljivo, Reljin brat Miša pojavio se u javnosti tek na premijeri filma Videoteka 2024. godine, u kojem je Relja imao glavnu ulogu. Premijera je okupila najuži krug bliskih ljudi, a upravo tada je prvi (i jedini) put viđen i Miša Popović, koji inače izbjegava medije i svjetla reflektora.

