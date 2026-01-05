Pretraži
Serija o kojoj svi pričaju

Nova kriminalistička poslastica digla je pravu prašinu, nema tko je ne hvali!

Piše H.L., 05.01.2026 @ 22:48 Preporuke komentari
James Nesbitt, Minnie Driver James Nesbitt, Minnie Driver Foto: Profimedia

Napeta radnja, šokantni obrati i vrhunska glumačka postava – gledatelji su odmah "zagrizli" seriju ''Run Away''.

Run Away: Nova serija prema romanu Harlana Cobena koja je osvojila gledatelje
Tko je Dove Cameron,novopečena zaručnica Damiana Davida?
nije imala lak život
Tko je novopečena zaručnica Talijana za kojim žene luduju?
Video Zlatana Ibrahimovića s plaže ima četiri milijuna pregleda na Instagramu
''Novi James Bond''
Kao scena iz filma! Izlazak isklesanog Ibrahimovića iz mora skupio četiri milijuna pregleda
Derek Hough i Hayley Erbert Hough dobili su prvo dijete
''Svijet se zauvijek promijenio''
Nakon obiteljske kalvarije i bolnog gubitka poznati par objavio najljepše vijesti!
Kviz o filmu ''Gremlini''
kviz o gremlinima
Znate li dovoljno da se ova slatka stvorenja ne pretvore u zlikovce?
Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj pokazala kako provodi prve dane nove godine
prava je motivacija!
Pobjednica MasterChefa pokazala kako provodi prve dane nove godine!
Severina nastupala na dočeku u vodičkom hotelu
idealno za ples
Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju
Bivša članica grupe Little Mix Jesy Nelson progovorila o bolesti djece
upozorila na simptome
Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri: "Bez terapije će umrijeti"
Jeste li čuli za "Kradem bakar"?
evo o čemu se radi!
Jeste li čuli za "Kradem bakar"? Internet ne prestaje pjevati stihove ovog bizarnog hita
Meri Goldašić komentirala svoj razvod
renovirala ju s bivšim
Meri Goldašić o selidbi nakon razvoda: ''Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila''
vijesti
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
višednevna potraga
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
Sudar kod Višnjana, poginula jedna osoba
ZATVORENA CESTA
Teška nesreća: Poginula jedna osoba, ima ozlijeđenih
Pronađene žene koje su ostavile štence u vrećici da se smrznu
Stigle u policiju
Pronađene žene s jezive snimke: Ostavile štence u vrećici na parkingu, živi se smrznuli
show
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Majstorski odrađeno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Kako je lukava!
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Koliko zapravo znate? Samo genijalci bez greške prolaze ovaj opći kviz
Pokažite što znate!
Koliko zapravo znate? Samo genijalci bez greške prolaze ovaj opći kviz
tech
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Promjena taktike
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Hoće li se oporaviti?
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Nude pola milijuna dolara i vlasnički udio osobi koja će se uhvatiti u koštac s ovim problemom
Malo ili puno?
Nude pola milijuna dolara i vlasnički udio osobi koja će se uhvatiti u koštac s ovim problemom
sport
Joško Gvardiol saznao koliko ga neće biti: City odmah doveo drugog igrača, a evo što to znači za Vatrene
objavio fabrizio romano
Joško Gvardiol saznao koliko ga neće biti: City odmah doveo drugog igrača, a evo što to znači za Vatrene
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
dok čeka livija
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
Iz Dinama odlaze trojica igrača: Boban je odlučio da mu više ne trebaju
ne trebaju modrima
Iz Dinama odlaze trojica igrača: Boban je odlučio da mu više ne trebaju, a jedan je ove sezone igrao u 20 utakmica
tv
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
Tajne prošlosti: Je li zaista toliko savršena koliko svi misle?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li zaista toliko savršena koliko svi misle?
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
putovanja
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Tjedni jelovnik
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska?
Napoleon na Savi
Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska?
Sve, samo ne dosadan: Punjeni svinjski lungić omotan slaninom
Jednostavno i brzo
Sve, samo ne dosadan: Punjeni svinjski lungić omotan slaninom
novac
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
nedovoljno transparentna
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Manje gužve
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
lifestyle
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
Zagreb špica: Tenisice s punom platformom u zimskom street style izdanju
KAKAV JE TO BIO HIT!
Ljepotica iz Zagreba u kultnim tenisicama zbog kojih smo se voljeli i posvađati
Najbolja modna izdanja Janice Kostelić
JOŠ UVIJEK SE O NJIMA PRIČA
Top 5 izdanja Janice Kostelić: Od nezaboravne haljine do elegantnog kombinezona
sve
