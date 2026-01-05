Nova kriminalistička poslastica digla je pravu prašinu, nema tko je ne hvali!

Napeta radnja, šokantni obrati i vrhunska glumačka postava – gledatelji su odmah "zagrizli" seriju ''Run Away''.

Ljubitelji napetih trilera i priča punih neočekivanih obrata imaju novi razlog za sjesti pred ekran – na samu Novu godinu premijerno je prikazana serija ''Run Away'', koja je u vrlo kratkom roku privukla pažnju publike i kritike.

U glavnim su ulogama James Nesbitt i Ruth Jones, a serija je snimljena prema istoimenom romanu Harlana Cobena iz 2019. godine. Radnja prati oca Simona kojem se život ruši kada njegova kći Paige iznenada nestane, a potraga za njom otkriva niz tajni, opasnosti i duboko zakopanih problema.

Serija je odmah nakon prikazivanja počela skupljati pohvale na svim stranama. Na popularnoj stranici Rotten Tomatoes već se bilježe visoke ocjene i pozitivni komentari gledatelja, piše Daily Mail.

''Prva Cobenova ekranizacija koju sam doista volio", "Pomalo ludo, ali potpuno zarazno", "Ako ste voljeli prijašnje adaptacije, ovu ćete obožavati", samo su neki komentara o ovoj seriji.

Britanski televizijski kritičar Christopher Stevens opisao je seriju kao ''sapunicu punu steroida'' i naglasio da ''ne ostavlja ni sekundu praznog hoda''. Već u prvim minutama gledatelje dočekuju obiteljski sukobi, uhićenje, videozapis koji se širi internetom i likovi sumnjive prošlosti.

Posebno se istaknuo James Nesbitt u ulozi Simona – oca koji se očajnički bori za istinu. Njegova supruga (tumači je Minnie Driver) i on nastoje održati privid savršenog života, dok se njihova kći bori s teškom ovisnošću.

U paralelnoj radnji pojavljuje se Elena (Ruth Jones), osebujna privatna detektivka koja istražuje slučaj koji se u početku ne čini povezanim sa Simonovim. Tu su i neobični plaćeni ubojice, laži, spletke i obrati koji ne prestaju.

Ako ste uživali u serijama poput ''Fool Me Once'' ili ''The Stranger'', ''Run Away'' bi vam mogla biti nova omiljena kriminalistička poslastica. A sudeći po ocjenama i reakcijama – mogla bi postati i jedna od najgledanijih ove godine.

