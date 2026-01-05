Zimska bajka! Ecija i Goran Belošević sa sinčićem uživaju u snježnoj idili

Ecija Belošević na društvenim se mrežama pohvalila prekrasnim zimskim prizorima. Na Sljeme je otišla sa suprugom i sinčićem.

Bijeli pokrivač prekrio je Zagreb i okolicu, a među onima koji su iskoristili pravi zimski ugođaj za obiteljsku avanturu našli su se i Ecija Belošević i njezin suprug Goran.

Par se sa svojim sinčićem uputio na Sljeme, gdje su uživali u snježnoj čaroliji i zajedničkom vremenu.

Ecija je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila niz prizora iz žičare i snježnog krajolika, a osmijesi na licima njezine male obitelji jasno govore koliko su uživali u zimskoj idili.

''Temperature u minusu, sreća u plusu. P.s. Zadnje 3 su naj'', napisala je na Instagramu.

Ecija Belošević Foto: Instagram

Ecija Belošević Foto: Instagram

Nježni obiteljski trenuci oduševili su i njezine pratitelje, koji su joj se javili u komentarima.

''Najslađi'', ''Top fotke'', ''Obožavam'', ''Snijeg vam lijepo stoji'', ''Prava uživancija na snijegu'', dio je komentara s Instagrama.

Ecija Belošević, Goran Belošević Foto: Instagram

