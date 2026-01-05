Zimska bajka! Ecija i Goran Belošević sa sinčićem uživaju u snježnoj idili

Ecija Belošević na društvenim se mrežama pohvalila prekrasnim zimskim prizorima. Na Sljeme je otišla sa suprugom i sinčićem.
Bijeli pokrivač prekrio je Zagreb i okolicu, a među onima koji su iskoristili pravi zimski ugođaj za obiteljsku avanturu našli su se i Ecija Belošević i njezin suprug Goran.3 vijesti o kojima se priča prava je motivacija! Pobjednica MasterChefa pokazala kako provodi prve dane nove godine! idealno za ples Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju evo o čemu se radi! Jeste li čuli za "Kradem bakar"? Internet ne prestaje pjevati stihove ovog bizarnog hita
Par se sa svojim sinčićem uputio na Sljeme, gdje su uživali u snježnoj čaroliji i zajedničkom vremenu.
Ecija je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila niz prizora iz žičare i snježnog krajolika, a osmijesi na licima njezine male obitelji jasno govore koliko su uživali u zimskoj idili.
Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
''Temperature u minusu, sreća u plusu. P.s. Zadnje 3 su naj'', napisala je na Instagramu.
Ecija Belošević Foto: Instagram
Ecija Belošević Foto: Instagram
Nježni obiteljski trenuci oduševili su i njezine pratitelje, koji su joj se javili u komentarima.
Galerija 16 16 16 16 16
Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva čestitka Ivice Kostelića sestri Janici: Objavom je sve podsjetio na njenu veličinu
''Najslađi'', ''Top fotke'', ''Obožavam'', ''Snijeg vam lijepo stoji'', ''Prava uživancija na snijegu'', dio je komentara s Instagrama.
Ecija Belošević, Goran Belošević Foto: Instagram
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ma da se rastopiš! Chef Vukadin raznježio prizorom preslatke nasljednice
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Severina pokazala tim koji stoji iza nje: ''Mi smo preživjeli i ovu godinu jakog tempa''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot? Kupila ju je bez struje i vode pa pretvorila o pravu oazu