Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot? Kupila ju je bez struje i vode pa pretvorila o pravu oazu

Kuća Brigitte Bardot u Saint-Tropezu, poznata pod imenom La Madrague, više od šest desetljeća bila je njezino utočište, dom i simbol bijega od slave.

Brigitte Bardot, jedna od najvećih ikona svjetske kinematografije i simbol slobodnog duha 20. stoljeća, gotovo cijeli svoj život izvan reflektora provela je u kući koja je postala jednako legendarna kao i ona sama. Riječ je o vili La Madrague, smještenoj u Saint-Tropezu, na obali Azurnog mora.

Vilu je Bardot kupila još 1958. godine, u vrijeme kada je bila na vrhuncu slave. Iako je tada mogla birati najluksuznije nekretnine, odlučila se za tada skromnu ribarsku kuću, bez struje i tekuće vode. Upravo ta jednostavnost bila je ono što ju je privuklo — La Madrague je za nju predstavljala bijeg od filmske industrije i javnog života.

Kuća je prepoznatljiva po bijeloj mediteranskoj fasadi, okružena zelenilom i smještena tik uz more, nedaleko od plaže Canebiers. Imanje je ograđeno i zaštićeno, a s vremenom su čak postavljene i morske oznake kako bi se spriječilo da brodovi i turisti previše prilaze posjedu.

Unatoč statusu legende, vila nikada nije bila simbol glamura i raskoši. Naprotiv — La Madrague odiše mirom, privatnošću i intimnom atmosferom, savršeno uklopljenom u prirodni krajolik Saint-Tropeza.

U ovoj kući Brigitte Bardot provela je desetljeća daleko od filmskih setova, posvećena životinjama i humanitarnom radu. Upravo zato je 1992. godine vilu ostavila Zakladi Brigitte Bardot, koja se bavi zaštitom životinja — čime je La Madrague dobila i snažno simbolično značenje.

Vrt i okućnica kuće često se spominju kao mjesta na kojima je Bardot provodila najviše vremena, okružena psima, mačkama i drugim životinjama koje su joj bile važnije od društvenog života.

La Madrague nije samo mjesto u kojem je Brigitte Bardot živjela i umrla. Ona je odraz njezina karaktera i životne filozofije — slobodne, nekonvencionalne, povučene, ali snažno povezane s prirodom.

