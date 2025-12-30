Nije ga htjela roditi, no pred kraj života napravila je nešto što nitko nije očekivao

Brigitte Bardot tijekom svog života uništila je odnos sa sinom Nicolasom, no u posljednjim godinama dala mu je obećanje kojeg se držala do trenutka smrti.
Život nedavno preminule Brigitte Bardot bio je godinama pod povećalom javnosti, no u posljednjim godinama legendarna glumica povukla je jasnu granicu kada je riječ o jednom od najosjetljivijih odnosa u njezinu životu – onom sa sinom Nicolas-Jacquesom Charrierom.
Njihov odnos desetljećima je bio loš – ona je u više navrata priznala da ga nije htjela roditi, kada se razvela od Jacquesa Charriera, prepustila mu je skrbništvo, a u memoarima je rekla kako bi radije rodila psa nego dijete. To je dovelo i do toga da njezin sin jedinac nije htio s njom razgovarati više od dva desetljeća, no nakon pogoršanoga zdravstvenog stanja Bardot odnosi su se normalizirali.
Brigitte Bardot i Nicolas Charrier - 3 Foto: Profimedia
Nakon desetljeća javnih ispovijesti, kontroverznih izjava i teškog razdora Bardot je prije smrti sinu dala jedno važno obećanje: da o njemu više nikada neće govoriti u intervjuima.
"Obećala sam Nicolasu da nikada neću govoriti o njemu u svojim intervjuima", rekla je u razgovoru za Paris Match, objavljenom u lipnju 2024. godine.

Nicolas-Jacques, kojeg je Bardot rodila 1960. godine u braku s glumcem Jacquesom Charrierom, desetljećima je živio daleko od kamera. Upravo zbog majčinih javnih istupa kasnije ju je i tužio tražeći pravdu zbog klevetničkih izjava i neisplaćene alimentacije, što je rezultiralo gotovo potpunim prekidom odnosa.
Brigitte Bardot i Nicolas Charrier - 2 Foto: Profimedia
Brigitte Bardot Foto: Afp
Danas, u dobi od 65 godina, on je poslovni čovjek, poznat po tome što je sa suprugom i norveškom manekenkom Anne-Line Bjerkan, s kojom je dobio dvije kćeri i troje unučadi, osnovao dječji brend Choupette.
"Da, ja sam prabaka troje male norveške djece, koja ne govore francuski i koju rijetko viđam", požalila se Bardot jednom prilikom.
Brigitte Bardot i Nicolas Charrier - 1 Foto: Profimedia
Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp
No obećanje koje je Brigitte Bardot dala u kasnijoj životnoj dobi pokazuje da je, barem simbolično, pokušala promijeniti pristup. Umjesto novih ispovijesti i medijskih komentara odlučila se za tišinu – čin koji mnogi tumače kao posljednji znak poštovanja prema sinu i njegovu izboru da živi izvan javnosti.
