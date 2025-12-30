Anđa Marić nakon bolnog priznanja donijela hrabru odluku: ''Kada ranjeno dijete ima dijete...''

Anđa Marić na društvenim je mrežama otvoreno progovorila o suočavanju s vlastitim traumama.

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić sredinom prosinca hrabro je progovorila na društvenim mrežama o jednoj od najtežih životnih tema – borbi svog sina s alkoholizmom. Iskrena i ogoljena objava dirnula je mnoge jer je bez uljepšavanja podijelila što se događa.

Sada se Anđa ponovno oglasila, ovoga puta okrenuta sebi i vlastitom procesu iscjeljenja. U najnovijoj objavi progovorila je o liječenju vlastitih trauma, o ranama koje su se godinama taložile, ali i o važnosti ponovnog pronalaska sebe nakon teških životnih iskustava.

Anđa Marić - 2 Foto: Instagram

''Nakon nekoliko tjedana samoizolacije, preispitivanja, sumnje u sebe i bivanja – samo čovjekom – shvatila sam nešto ključno. Moramo krenuti prema djetetu u sebi. Utješiti ga. Nježno mu objasniti stvari. Pa čak i ako treba ići unatrag i ponovno objašnjavati – na način koji ono može razumjeti. Tako da više ne reagira iz iste boli i nemoći'', napisala je.

''Nitko nije spreman za odrastanje. Nitko nije spreman za roditeljstvo – taj najteži i najljepši posao na svijetu. A kada ranjeno dijete ima dijete, ranjenost se samo nastavlja. Tko zna koliko generacija ranjene djece je stvorilo mene. Ali evo mene – s kapacitetom da tu transgeneracijsku karmu izliječim. I kažem: sa mnom završava. Hrabro ulazim duboko u svoju tamu. Gledam demonima u oči. Dok se ne pretvore u male miševe, koji bacaju veliku sjenu. A zapravo nisu strašni – to su dijelovi mene kojih sam se odrekla radi 'mira u kući', mamine i tatine sreće, zdravog razuma i još tisuću razloga...'' dodala je.

Anđa Marić - 2 Foto: Instagram

''Opet koristim ovaj kanal kao vlastitu psihoterapiju. Mjesto gdje sama sebi govorim ono što sam baš trebala čuti. Danas je poseban dan. Probudila sam se. Moji voljeni su živi. Barem još neki od njih. Odlučila sam tražiti sreću. Odbijam živjeti samo u uspomenama. Biram suočavanje s demonima, kako više ne bi upravljali mnome. Samo zato što se pravim da nisu moji pa ih onda gledam u svakom ogledalu, koje mi dođe kroz druge ljude'', zaključila je.

In Magazin: Anđa Marić - 3 Foto: In Magazin

