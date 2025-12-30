Sirova strast na plaži: Brazilska ljepotica ne skida ruke s mišićavog dečka

Alessandra Ambrosio i Buck Palmer prepustili su se poljupcima i zagrljajima pred objektivima fotografa.

Brazilska ljepotica Alessandra Ambrosio uživa u romantičnom odmoru u rodnom Brazilu, gdje su je fotografi uhvatili u nježnim trenucima s partnerom Buckom Palmerom.

Par je proveo sunčan dan na plaži Cacimba do Padre u Pernambucu, a zaljubljeni dvojac nije skrivao emocije ni strast. Grlili su se i ljubili u plićaku, a romantične scene nisu promaknule objektivima paparazza.

Alessandra Ambrosio, Buck Palmer Foto: Profimedia

Lijepa Brazilka zablistala je u jednostavnom bikiniju nježnih tonova, koji je istaknuo njezinu besprijekornu figuru i isklesano tijelo, dok je Buck u crnim kupaćim hlačama i sportskoj kapi pokazao jednako zavidnu formu. Teško je povjerovati da oboje imaju 44 godine s obzirom na to koliko mladoliko i fit izgledaju.

U jednom trenutku držali su se za ruke i šetali uz more razmjenjujući osmijehe i smijeh, što je dodatno potvrdilo koliko uživaju u zajedničkom vremenu.

Alessandra Ambrosio, Buck Palmer Foto: Profimedia

Nakon romantičnih trenutaka u moru Alessandra se opustila na ležaljci i uživala u suncu, a Buck je iskoristio idealne uvjete za surfanje te se zaputio u valove sa svojom daskom.

Alessandra Ambrosio Foto: Afp

Alessandra Ambrosio - 2 Foto: Instagram

Alessandra Ambrosio - 1 Foto: Instagram

