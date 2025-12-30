Kakav hit! Bloomova preslatka reakcija na božićni poklon izmamit će osmijeh svima

Maja Šuput na društvenim je mrežama podijelila video kojim je pokazala kako je njezin sinčić reagirao na božićni poklon.

Božićno jutro u domu Maje Šuput ove je godine bilo ispunjeno smijehom, uzbuđenjem i dječjom radošću. Pjevačica je na Instagramu podijelila preslatki video u kojem je pokazala kako je njezin sin Bloom Tatarinov reagirao na božićni poklon koji ga je dočekao ispod bora.

U pidžamici Bloom je stajao uz golemi poklon dok ga je mama znatiželjno pitala što misli da se nalazi unutra. Iskreno je priznao da ne zna, ali dodao je kako bi ga trebali otvoriti da bi saznali.

Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Čim je počeo trgati papir, njegovo uzbuđenje naglo je poraslo, a vrlo je brzo shvatio o kakvom se poklonu radi.

Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Riječ je o velikom kompletu sa stazama i autićima za utrkivanje, a oduševljenje nije mogao skriti.

''Znao sam! Ma neee, ma neee! Djed Božićnjak je znao da će mi ovo kupiti!'' ushićeno je povikao Bloom dok je Maja s osmijehom promatrala njegovu reakciju.

Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Na samom kraju pjevačica ga je upitala smatra li da je to najjači poklon, a Bloom je bez imalo razmišljanja potvrdio da jest.

Video pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Život Dragane Mirković nije ispao onako kako je zamišljala: "Imala sam drugačije snove..."

Slatki božićni trenutak brzo je osvojio Majine pratitelje, a video je još jednom pokazao da su dječja sreća i iskreno oduševljenje najljepši dio blagdana.

Maja Šuput i sin Bloom - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Samo jednom se ljubi... ili ipak više puta? Poznati Hrvati priznali koliko su puta iskreno voljeli u životu

Blagdanske fotke Maje i Blooma prava su božićna bajka, a pogledati ih možete OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fotke Heidi Klum s plaže dokaz su da s 52 godine nema nijedne mane!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Selma će ovaj komentar chefa Vukadina zauvijek pamtiti: ''To bih definitivno izdvojila...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li što je Festivus? Blagdan iz hit-serije danas slave mnogi diljem svijeta