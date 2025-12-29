Samo jednom se ljubi... ili ipak više puta? Poznati Hrvati priznali koliko su puta iskreno voljeli u životu

Alka Vuica i Neda Ukraden priznale su nam da su iskreno ljubile više puta u životu, dok neke domaće zvijezde ipak smatraju da postoji samo jedna fatalna, srodna duša. Može li srce iskreno voljeti samo jednu osobu ili se u životu jednako strastveno može ljubiti više puta, istražio je naš Davor Garić za IN magazin.

Samo jednom se ljubi... ili čovjek u životu iskreno može voljeti više puta?



''Uuuuu, koje dobro pitanje!'', priznala je Martina Tomčić Moskaljov.



''Znala sam da kriješ neko teško pitanje za ova lagodna vremena!'', govori Alka Vuica. .



''Ja sam naravno nekoliko puta kroz život ljubila, ali pravu onu ljubav, povezanost i ono sudbinsko, sam osjećala i osjećam isključivo sa suprugom.'', rekla nam je Martina Tomčić Moskaljov.



''Mislim da to ovisi o karakteru. Moj karakter je takav da sam izrazito izrazito monogamna, možda čak klinički monogamna, što meni odgovara'', kaže nam Andrea Andrassy.



''Za svakog od nas postoji samo ta jedna osoba. Neki je nađu malo prije, neki je nađu malo poslije. Neki su je pronašli u 20-oj, a ja poznajem neke ljude koji su ljubav svog života pronašli u 60-ima. Ja se držim toga da za nas postoji samo jedna osoba, da postoji samo jedna srodna duša, ako se to može tako nazvati. Ne postoji više srodnih duša, postoji samo jedna'', govori Mario Roth.



''Teško mi je, ja možda nisam prava adresa jer ja kad kažem da smatram ljubav isto nekakvom vrstom žrtve. Kad upoznaš nekog i kada se s nekim skužiš, mislim da je velika stvar rad na tom odnosu i konstantno dijeljenje i problema i veselja, jer to čini taj odnos još bogatijim'', smatra Fabijan Pavao Medvešek.

Dok za jedne postoji samo ta jedna, fatalna, sudbinska ljubav, drugi to isto okuse više puta u životu.''Mislim da se može voljeti više puta, ali svaki puta je drugačije. Vjerojatno na kraju života znaš tko je najveća ljubav, a znaš otkriti i da si bio u zabludi. Ja sad sve više sumnjam u neke svoje ljubavi i sklona sam povjerovati da me moja prava ljubav čeka!'', zaključila je Alka Vuica.''Svaki put kad se zaljubiš misliš da je to to, da si bio jako glup i u zabludi što si vjerovao da je to nešto prethodno što je puklo, da je to bila ljubav. Znači da se može voljeti... E sad, da li je ta ljubav ista... da li je to samo erotika, da li je to samo racio, ili samo prijateljstvo koje je prešlo u nešto drugo, treće, više'', kaže Neda Ukraden.A kad bi zbog spleta okolnosti ta prava ljubav došla kraju, biste li otvorili srce za novu ili zauvijek živjeli u uspomenama?''Ovi koji jako puno ljube, ne znači da još nisu pronašli tog svog fatalnog ili tu svoju fatalnu koja im je namijenjena, nego su možda kroz život svaštarili i griješili, pa je to fatalno možda propalo, to bi bilo nekako moje viđenje ovog tvog zločestog pitanja'', smatra Martina.''Meni je to sve OK. Dok god su ljudi sretni, dok ljube onog kog žele, sve mi je OK'', zaključila je Andrea.''Bitno je bit otvoren, otvorit sva čula, antene, i tko zna, još bi mogla desiti se ljubav neka'', zaključila je Neda Ukraden.Koji god put u životu ljubili, nek' bude iskreno i iz srca.

Galerija 2 2 2 2 2

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Život Dragane Mirković nije ispao onako kako je zamišljala: "Imala sam drugačije snove..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Svekrva koju volimo o tajni uspjeha omiljenih Kumova: ''Uzimam od Anđele, Anđeli dajem''