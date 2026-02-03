Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao!

Glazbenik se na društvenim mrežama oglasio i podijelio dio atmosfere s glavnoga zagrebačkog trga.
Na glavnom zagrebačkom trgu okupile su se tisuće građana kako bi dočekale hrvatske rukometaše, osvajače brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. Emocije i pjesme ispunili su Trg bana Jelačića, a zapjevao im je i Marko Perković Thompson.
Nakon dočeka Thompson se o svemu oglasio i na društvenim mrežama.
Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell
''Pozdrav s Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu! – Doček rukometnih reprezentativaca 2. veljače 2026.'' napisao je kratko te podijelio dio atmosfere, a fotke pogledajte OVDJE.
Marko Perković Thompson i rukometaši Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Pjevač je na dočeku poslao poruku rukometašima, a što je rekao, pročitajte OVDJE.
Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell
OVDJE pogledajte koje je pjesme Thompson otpjevao na dočeku rukometaša.
