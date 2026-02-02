Smjela poza u haljini koja je otkrila njezinu stražnjicu izazvala hrpu reakcija!

Addison Rae privukla je sve poglede na Grammyjima 2026. u odvažnoj bijeloj haljini i provokativnim pozama koje su zapalile crveni tepih.

Na crvenom tepihu ovogodišnje dodjele Grammyja u Los Angelesu, pjevačica i TikTokerica Addison Rae bez puno truda ukrala je svu pažnju fotografa i publike.

U elegantnoj, ali izrazito odvažnoj bijeloj haljini s dubokim dekolteom i kratkim, slojevitim donjim dijelom, pokazala je da savršeno balansira glamur i provokaciju.

Addison Rae - 6 Foto: Profimedia

Addison Rae - 3 Foto: Profimedia

Posebno su se istaknule njezine smjele poze – okretanje leđa objektivima, naglašavanje figure i razigrani izrazi lica kojima je jasno poručila da se na crvenom tepihu osjeća više nego samouvjereno.

Addison Rae - 1 Foto: Profimedia

Visoke bijele salonke dodatno su naglasile cijeli styling, dok je minimalistički make-up i jednostavna frizura ostavila haljinu i stav u prvom planu. Fotografije s događaja u rekordnom su roku preplavile društvene mreže, a komentari obožavatelja jasno daju do znanja da je njezin nastup jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri.

Više o Addison i gdje je danas pročitajte OVDJE.

