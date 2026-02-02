Ana Antolović otvara novo poglavlje karijere nakon duže pauze, poslušajte njezin singl!

Glazbenica Ana Antolović vraća se na scenu emotivnom baladom "Još si tu", kojom nakon pauze otvara novo glazbeno poglavlje.
Godinu otvara singl simboličnog naziva "Još si tu" s kojim se na scenu vraća glazbenica Ana Antolović. Nakon nekoliko godina izbivanja, Ana ponovno staje pred publiku i otvara novo glazbeno poglavlje emotivnom baladom.
"Još si tu" pjesma je o odnosima koji ne nestaju kad prestane komunikacija i o ljudima koji ostaju prisutni čak i kada ih više ne viđamo svakodnevno. Upravo ta tema čini je bliskom svima jer govori o iskustvu koje smo barem jednom svi prošli.
Glazbu i tekst potpisuje Blaž Andračić, a pjesma je snimana u studiju La Notte uz produkciju i zvuk za koji je zaslužan Damir Ključarić, s posebnim naglaskom na toplinu interpretacije. Pjesmu prati i spot u kojem se pojavljuje mladi glumac Lujo Kunčević.
Ana je nedavno objavila i duet s Duškom Lokinom i bio je to prvi korak povratka, dok je ovaj singl jasna potvrda da je spremna za novo glazbeno poglavlje.
Singl "Još si tu" dostupan je na streaming servisima.
