Bio je princ popa kojeg je obožavala cijela zemlja, a njegov vrtoglavi uspon završio je bolnim padom

Ted Gärdestad bio je švedski pop fenomen 70-ih, koji je surađivao s ABBA-om, no pad popularnosti je uzeo obol na njegovo mentalno zdravlje.

Švedska pop scena 70-ih imala je svoje zvijezde koje su bljesnule brzo i snažno, a malo tko je zračio tolikom nježnošću i energijom kao Ted Gärdestad.

Međutim, poput današnjih primjera poput Justina Biebera, Amande Bynes i mnogih drugih, njegova zvijezda se naglo ugasila i završila tragično, izazvavši šok.

Rođen 18. veljače 1956. u Sollentuni, Ted je još kao tinejdžer upao u tada najmoćniji švedski glazbeni krug tog vremena – ekipe oko Póla, Stikkana Anderssona i dvojca Björn Ulvaeus / Benny Andersson, koji su paralelno gradili i globalnu priču zvanu ABBA.

Pojednostavljeno rečeno, Ted je stvarao pod istim krovom kao i ABBA, kroz isti krug producenata, studija i menadžerske mašinerije koja je Švedsku pretvarala u pop supersilu. Ta blizina ABBA-e dodatno je pojačavala njegov status i otvarala vrata koja tada nisu bila dostupna običnim izvođačima.

Iza njegove karizme stajala je i obiteljska konstanta: brat Kenneth Gärdestad, koji mu je bio tekstopisac i kreativni partner kroz velik dio karijere. U švedskim se medijima često govori o braći Gärdestad kao nerazdvojnom tandemu – Ted kao lice i glas, Kenneth kao pero koje je njegovim pjesmama davalo posebnu poetiku.

Već kao vrlo mlad pisao je i krenuo nizati hitove koji su obilježili švedsku svakodnevicu 70-ih. Njegov pop bio je pitak, melodičan, pomalo sanjiv i savršeno je sjeo u vrijeme kada je Švedska izvozila glazbu kao luksuzni proizvod. Taj uspon nije bio samo rezultat talenta, nego i činjenice da je radio u industriji čiji su ključni ljudi tada bili na vrhuncu moći.

Vrhunac te zlatne faze dogodio se 1979. kada je Ted pobijedio na Melodifestivalenu s pjesmom "Satellit" i izborio nastup za Švedsku na Eurosongu. Na Euroviziji 1979. Švedska je završila na 17. mjestu, a iako nije pobijedio, nastup je ostao jedan od najprepoznatljivijih Tedovih trenutaka u javnosti.

Početkom 80-ih Tedova se priča počinje gubiti. Dio publike otišao je u novije trendove, a dio se jednostavno pitao gdje je nestao njihov omiljeni karizmatični pjevač. U tom periodu Ted se povezao s duhovnim pokretom povezanim s Bhagwanom Shree Rajneeshom (Oshom), što je izazvalo veliki odmak od dotadašnjeg javnog imidža i dodatno zakompliciralo njegov privatni život.

Kasnije je pokušavao ponovno stati na noge i vratiti se glazbi, ali paralelno su rasli njegovi mentalni problem. U biografskim izvorima navodi se da se borio s ozbiljnim psihičkim poteškoćama, koje su tijekom godina utjecale na njegovu stabilnost i karijeru.

Preminuo je 22. lipnja 1997., u dobi od 41 godine, a njegova smrt u Švedskoj se i danas spominje kao jedan od najpotresnijih završetaka karijere pop zvijezde koja je publici godinama bila simbol vedrine.

Iako je njegov put prošao kroz euforiju, slavu, tišinu i tragediju, Tedove pjesme ostale su trajno upisane u švedsku pop povijest kao soundtrack jedne generacije, ali i podsjetnik da iza lakih pop nota ponekad stoje vrlo teške privatne bitke.

