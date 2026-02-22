Pretraži
družio se s ABBA-om

Bio je princ popa kojeg je obožavala cijela zemlja, a njegov vrtoglavi uspon završio je bolnim padom

Piše E. G., Danas @ 22:04
Ted Gärdestad - 3 Ted Gärdestad - 3 Foto: Profimedia

Ted Gärdestad bio je švedski pop fenomen 70-ih, koji je surađivao s ABBA-om, no pad popularnosti je uzeo obol na njegovo mentalno zdravlje.

Priča o Tedu Gärdestadu
