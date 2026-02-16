pjesme uz koje smo odrasli
Vrijeme je da ponovimo gradivo: Znate li svaki stih starih hitova Magazina?
Piše J. C.,
Danas
@ 20:21
Zanimljivosti
Grupa Magazin
Foto: Jakov Prkic / CROPIX
Zapjevajte pjesme koje su obilježile generacije, testirajte svoje pamćenje i dokažite da znate nastaviti stih.
Pred vama je kviz ''Nastavi stihove starih hitova grupe Magazin'' – izazov za sve prave fanove koji su odrastali uz njihove romantične balade i zarazne refrene.
Prisjetite se pjesama koje su obilježile generacije, testirajte svoje pamćenje i dokažite koliko dobro poznajete stihove koji su se pjevali iz sveg glasa.
