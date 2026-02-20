Povukla se sa samo 16 godina, da bi nakon povratka ispisala povijest

Alysa Liu je 20-godišnja klizačka senzacija koja je Sjedinjenim Američkim Državama donijela prvo zlato poslije više od 20 godina.

Američka klizačica Alysa Liu danas je jedno od najzvučnijih imena sporta, ali njezin put do vrha bio je pun prepreka. Nakon što je kao tinejdžerica šokirala svijet povlačenjem iz sporta poslije ZOI u Pekingu, vratila se prema vlastitim pravilima i u Milanu 2026. ispisala povijest.

Liu je odrasla u Kaliforniji kao najstarije od petero djece. Njezin otac Arthur Liu emigrirao je u Sjedinjene Američke Države nakon što je morao pobjeći iz Kine zbog sudjelovanja u demonstracijama 1989. godine, poslije čega je postao odvjetnik u Kaliforniji. Sa suprugom Yan Qingxin dobio je petero djece uz pomoć surogat-majki i anonimnih donacija jajnih stanica, a nakon razvoda preuzeo je brigu o njima.

Galerija 3 3 3 3 3

Kako je Alysa ispričala jednom prilikom, svi su dijelili jednu sobu s krevetima na kat, što je dodatno učvrstilo njihov odnos i ekipni mentalitet obitelji.

Na led je prvi put stala s pet godina u Oakland Ice Centeru, nakon što je Arthur zaključio da bi klizanje moglo biti dobar ispušni ventil za energičnu djevojčicu, što se ubrzo pokazalo kao dobra odluka. Već kao 13-godišnjakinja osvojila je naslov američke prvakinje, postavši simbol nove američke nade ženskog klizanja.

Ulogu oca u njezinoj karijeri teško je preuveličati. Arthur je u intervjuu za emisiju "60 Minutes" procijenio kako je za razvoj njezine karijere potrošio između 500.000 i 1.000.000 dolara, a troškovi su se dijelili na trenere, koreografe, putovanja i natjecateljske troškove. Isti izvor opisuje kako je njezina karijera za njega bila "gotovo drugi posao", zbog putovanja u Japan i Kanadu radi treninga kod vrhunskih stručnjaka.

Alysa Liu - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Dobio dijete s drugom, ispričao se supruzi pa sad s njom čeka peto dijete

Koliko je bila talentirana, pokazuje i to da ju je Kina pokušala regrutirati za svoju reprezentaciju kroz projekt naturalizacije. Da su bili spremni na sve, dokaz je i to da su kineske vlasti poslali tajne agente kako bi špijunirali Alysu i Arthura. Jedan se čak predstavljao kao član Američkog olimpijskog odbora kako bi zatražio kopiju putovnica, zbog čega je reagirao i State Department, pojačavši osiguranje oko svoje mlade nade, čiji je uzor bila Michelle Kwan.

Nakon ZOI u Pekingu 2022., gdje je nastupila kao 16-godišnjakinja, Liu se ubrzo povukla iz natjecateljskog klizanja. U kasnijim istupima govorila je o tome koliko je njezino djetinjstvo bilo nenormalno zbog režima treninga i pritiska, te kako joj je pandemijska pauza donijela neočekivano olakšanje i spoznaju da joj se sviđa život bez klizanja.

Alysa Liu - 4 Foto: Profimedia

Alysa Liu - 2 Foto: Profimedia

Jednostavno – željela je raditi toliko toga, živjeti kao tinejdžerica i okrenuti se drugim iskustvima.

Gotovo dvije godine kasnije, Liu je potajno ponovno obula klizaljke, isprva bez plana da se vrati u vrhunski sport, da bi kasnije, kako je opisala u "60 Minutes", počela trenirati punim tempom i uvela ključnu promjenu: ovaj put ona bira glazbu, sudjeluje u kreativnom procesu i sama regulira intenzitet treninga.

Alysa Liu - 7 Foto: Profimedia

Alysa Liu - 1 Foto: Profimedia

Alysa Liu - 5 Foto: Profimedia

Američki savez i službeni kanali klizanja pisali su o njezinom povratku kao o zrelijem, samostalnijem poglavlju karijere, u kojem je Liu preuzela veću kontrolu nad vlastitim putem.

Na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina 2026. Alysa Liu je dovršila priču o povratku na spektakularan način – osvojila je zlato u ženskom pojedinačnom klizanju, donijevši SAD-u prvi takav naslov nakon 2002. godine. Ovime je Liu na veličanstven način poručila kako ni dvogodišnja stanka ne mora biti kraj, već samo početak novog poglavlja.

Više o Zimskim olimpijskim igrama čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Nevjerojatnu olimpijsku priču ispričala je i Florence Brunelle, o čemu više čitajte OVDJE.

U neobičnoj situaciji se našla hrvatska olimpijka Tena Hadžić, o kojoj više saznajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša kraljevska snaha u teškom je stanju? Novi dokumenti potpuno su je uzdrmali

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac otkrio ozbiljan problem u kući koju je u Hrvatskoj platio 5000 eura!