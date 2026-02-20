Amerikanac otkrio ozbiljan problem u kući koju je u Hrvatskoj platio 5000 eura!

Justusova priča podsjeća da iza svake scene stoje sati rada, neizvjesnosti i upornosti – a on, čini se, nema namjeru odustati.

Justus Reid, simpatični Amerikanac koji je osvojio srca publike u našem showu ''Supertalent'', nastavlja svoju hrvatsku avanturu – renovaciju stare kuće koju je kupio za svega 5000 eura. No iza romantične priče o novom početku krije se puno znoja, prašine i ne baš tako lijepih prizora.

U najnovijem videu Justus je bez uljepšavanja pokazao stvarno stanje stvari. Dok mnogi na društvenim mrežama dijele samo savršene kadrove, on je svojim pratiteljima otkrio problem koji mu zadaje glavobolju – tvrdokornu plijesan koja se proširila po zidovima.

Odmaknuo je sav namještaj, ogolio zidove i zasukao rukave. Na snimci se vidi kako pokušava sanirati štetu, čisti zahvaćene površine i traži rješenja kako bi prostor ponovno učinio sigurnim za život.

Justus Reid na Instagramu Foto: Instagram

Osim neugodnih iznenađenja, dočekao ga je i jedan poseban trenutak. Iz Amerike mu je stigao paket s visokokvalitetnim printovima slika koje je naslikao njegov pradjed, Henry Lorenzen. Vidno dirnut, pokazao je radove, koje je uokvirio i dao im posebno mjesto u svom novom domu, čime kući želi udahnuti i dio obiteljske povijesti.

Justus Reid na Instagramu Foto: Instagram

No tu nije stao. Pratitelji su mogli vidjeti i druge zahtjevne poslove koje obavlja – od sklapanja namještaja do uređenja potkrovlja, gdje planira napraviti prostor za goste.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Možete li pogoditi tko je mama ovoj ljepotici? Njezina je preslika iz dana najveće slave

''Počinjem stvari činiti osobnijima'', poručio je Justus ispod videa.

Justus Reid na Instagramu Foto: Instagram

Ispod videa nizali su se i komentari.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nevjerojatna priča s Olimpijskih igara: Invaliditet za nju nikada nije bio prepreka

''Sada razumijem zašto je kuća koštala 5000 eura. To je priča koja nema kraja'', ''Ovdje sam od prvog tvog videa'', ''Slike su predivne'', ''Još se raspitaj oko problema s plijesni, postoje rješenja koja bi sredila tvoj problem'', ''Posao koji si napravio s kućom je odličan'', samo je dio komentara s Instagrama.

Galerija 23 23 23 23 23

Sjećate li se kako je počela priča Amerikanca u Hrvatskoj? Sve je počelo od Supertalenta. Više o tome pisali smo OVDJE.

Justus Reid, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Kako je kuća izgledala prije obnove, pogledajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Ovo je priča o vili Franka Sinatre koja se prodaje za vrtoglavih 7,5 milijuna dolara!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Ljudi ne vjeruju da ima 75 godina: U čemu je tajna mladolikog izgleda ove glumice?

Pogledaji ovo Celebrity Preminula zvijezda serije ''Uvod u anatomiju'', izgubila je bitku s teškom bolešću