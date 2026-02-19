Ovo je priča o vili Frank Sinatre koja se prodaje za vrtoglavih 7,5 milijuna dolara!

Legendarna Villa Dorada u Hollywoodu, u kojoj je živio i tulumario Frank Sinatra, nakon 53 godine prodaje se za 7,5 milijuna dolara, a vila iz 1929. i dalje čuva duh zlatne ere s originalnim detaljima i spektakularnim pogledom na Los Angeles.

Nakon čak 53 godine na tržište je stigla legendarna Villa Dorada, luksuzna rezidencija u Hollywoodu u kojoj je nekoć živio i zabavljao se Frank Sinatra. Cijena? Vrtoglavih 7,5 milijuna dolara.

Španjolski stilizirana vila iz 1929. godine smještena je u prestižnoj četvrti Outpost Estates u Los Angelesu i i danas odiše zlatnim dobom Hollywooda. Upravo su se u tim prostorijama, prema predaji, održavale raskošne zabave slavnog pjevača, čiji su hitovi poput "My Way" i "New York, New York" obilježili 20. stoljeće.

Nekretnina je nekoć pripadala i oskarovcu Jimmyju Van Heusenu, skladatelju koji je napisao brojne hitove za Sinatru, a prije toga bila je u vlasništvu slavnog Bele Lugosija, nezaboravnog filmskog Drakule.

"Ova kuća doista je građena za zabave. Villa Dorada ima sve odlike starog Hollywooda – dramatičnu arhitekturu, sačuvane detalje i nevjerojatan pogled na Los Angeles. A kad znate da je ovdje živio Frank Sinatra, gotovo možete zamisliti energiju i tulume koji su nekoć ispunjavali ove prostorije", ističe agent za nekretnine John Zaffarano.

Interijer vile prava je vremenska kapsula. Sačuvani su originalni podovi, lusteri, kamini pa čak i povijesno dizalo. Dizajner interijera Ryan Worthington naglašava da je cilj bio sačuvati duh prošlosti.

"Od trenutka kada zakoračite kroz ulazna vrata, osjeti se povijesna ljepota u svakom detalju. Pločice, lusteri, veliki prozori – svaka prostorija ima svoj sjaj. Bilo nam je važno da dizajn nadopuni arhitekturu, a ne da joj konkurira. Oslonio sam se na bogate boje kuće i slojevito kombinirao antikvitete i teksture koje govore o njezinoj prošlosti", rekao je.

Villa Dorada tako čeka novog vlasnika, po mogućnosti nekoga tko voli povijest, glamur i dobru zabavu.

Frank Sinatra bio je jedan od najvećih zabavljača 20. stoljeća. Pjevač baršunastog glasa, glumac i dobitnik Oscara za ulogu u filmu "Odavde do vječnosti". Bio je simbol zlatne ere Hollywooda, ali i poznat po burnom privatnom životu. Ženio se četiri puta i imao troje djece iz prvog braka.

Danas, desetljećima nakon njegovih legendarnih zabava, vila u kojoj su se okupljale zvijezde starog Hollywooda ponovno je u središtu pozornosti, spremna za novo poglavlje.

