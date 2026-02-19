Ljudi ne vjeruju da ima 75 godina: U čemu je tajna mladolikog izgleda ove glumice?

Jane Seymour oduševila je na premijeri Elvisa u uskom crnom kombinezonu, otkrivši da rođendan planira slaviti cijelu godinu te da mladolik izgled duguje zdravoj prehrani, pilatesu i umjerenim estetskim zahvatima.

Glumica Jane Seymour zablistala je na holivudskoj premijeri EPiC: Elvis Presley in Concert, održanoj u srijedu u kultnom TCL Chinese Theatreu, gdje je pokazala nevjerojatno fit figuru unatoč tome što je upravo proslavila 75. rođendan.

Bivša Bond djevojka, rođena kao Joyce Frankenberg, izgledala je senzacionalno u crnom svjetlucavom kombinezonu bez rukava sa zvonastim nogavicama. Ramena je zaštitila crvenom jaknom s krznenim ovratnikom zbog hladnog vremena, a modnu kombinaciju upotpunila je upečatljivim nakitom i crnim cipelama s otvorenim prstima.

Britanska baka četvero unučadi, koja poput Davida Bowieja ima heterokromiju (različitu boju očiju), zadržala je prirodan make-up, dok je svoju prepoznatljivu smeđu kosu s šiškama dodatno naglasila umetkom za kosu.

U razgovoru za People otkrila je da rođendan ne planira slaviti samo jedan dan.

"Planiram slaviti rođendan cijelu godinu2, rekla je, objasnivši da će 1. ožujka imati pravo malo okupljanje bliskih prijatelja, nakon čega slijedi velika zabava za njezinu zakladu Open Hearts Foundation u travnju.

"A onda na ljeto, kad stignu moje sestre i svi rođaci i bebe, imat ćemo još jedno okupljanje, nadam se – početkom kolovoza. Tako da ću rođendan zapravo slaviti cijelu godinu", dodala je.

Tajnu mladolikog izgleda, kaže, duguje zdravim navikama. U svom domu u Malibuu uzgaja organsko voće i povrće te ima kokoši, pa jede stvarno kvalitetno povrće i voće.

"Veliki sam pobornik pilinga i zaštite kože. Vjerujem da ako se hranim zdravo i unosim dovoljno tekućine, moja koža definitivno izgleda bolje."

Prošle je godine otkrila da preferira mediteranski način prehrane te da jede samo jedan veći obrok dnevno, oko 13:30 sati. Održava formu laganim utezima i pilatesom, uz poruku: "Morate se stalno kretati!"

Što se tiče estetskih zahvata, 2022. priznala je da je s 40 godina "poboljšala grudi", kao i da je devedesetih napravila manji zahvat na kapcima.

Na poslovnom planu, Seymour uskoro stiže s novom sezonom serije "Harry Wild", u kojoj je izvršna producentica i glumi umirovljenu profesoricu književnosti Harriet Wild. Također piše memoare.

U privatnom životu ima četvero djece – kćer Katherine (44), sina Seana (40) te blizance Johna i Kristophera (30). Nakon četiri razvoda već tri godine je u vezi s liječnikom i glazbenikom Johnom Zambettijem.

