Vruće izdanje s plaže: Mokra košulja otkrila je sve adute ruske ljepotice!

Irina Shayk uživala je na plaži, a tamo su je zapazili i snimili paparazzi. Društvo joj je pravila kćerkica.

Irina Shayk je privukla poglede tijekom vikenda na plaži u Miamiju, gdje je pokazala zavidnu figuru u oskudnom kupaćem kostimu.

Slavna manekenka rashladila se u moru u društvu osmogodišnje kćeri Lee, a fotografi su je snimili kako uživa u sunčanom danu. Irina je nosila crni bikini s dubokim izrezom te donji dio na vezanje s bijelim točkicama.

Irina Shayk Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Vlado Boban o najvećoj zabludi Survivora: ''Ne biste pogodili tko će ispasti prvi''

Preko kupaćeg kostima prebacila je bijelu košulju dok je look upotpunila crnom kapom, sunčanim naočalama i diskretnom ogrlicom. Ruska ljepotica kosu je pustila da prirodno pada niz ramena. U mokroj bijeloj košulji koja je istaknula njezinu vitku figuru, prošetala je plićakom.

Irina Shayk Foto: Profimedia

Podsjetimo, Irina dijeli kćer Leu s glumcem Bradleyjem Cooperom, s kojim je bila u vezi od 2015. do 2019. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Kralj Charles se oglasio nakon bratova uhićenja, ovo je njegova službena izjava!

Početkom siječnja proslavila je rođendan, zbog njezina izgleda teško je povjerovati koliko ima godina. Više o tome pisli smo OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Romantični bijeg Bebekovih za Valentinovo, posebni detalji otkrili koliko su zaljubljeni!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Nove TV čeka prvo dijete: ''Veselim se svemu što dolazi...''