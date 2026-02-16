Pretraži
mamma mia!

Crni badić i figura od milijun dolara! Očaravajući prizori s plaže vječne ljepotice oduzmaju dah

Piše I. G., 16.02.2026 @ 22:54 Celebrity komentari
Irina Shayk - 3 Irina Shayk - 3 Foto: Profimedia

Irina Shayk Dan zaljubljenih provela je na plaži u Miamiju s kćeri Leom, pokazavši besprijekornu figuru u crnom bikiniju.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Irina Shayk Dan zaljubljenih provela je na plaži u Miamiju s kćeri
mamma mia!
Crni badić i figura od milijun dolara! Očaravajući prizori s plaže vječne ljepotice oduzmaju dah
Ovo je posljednja objava Roberta Duvalla, evo čime je nasmijao svoje pratitelje
preminuo u krugu obitelji
Ovo je posljednja objava zvijezde "Kuma", evo čime je nasmijao svoje pratitelje
Pogledajte kako su drugoplasiranu metal grupu s Dore dočekali obitelj i prijatelji!
slavilo se!
Pogledajte kako su drugoplasiranu metal grupu s Dore dočekali obitelj i prijatelji!
Oglasila se Stela Rade nakon završetka Dore
"Ja sam se toliko..."
Oglasila se Stela Rade nakon završetka Dore: "Dušu sam isplakala..."
Zahvaljujući zamjeni domova u Americi proveli 3 mjeseca i uštedjeli preko 10 000 eura, donosimo njihovu priču
donosimo njihovu priču
Zahvaljujući zamjeni domova u Americi proveli tri mjeseca i uštedjeli preko 10 tisuća eura!
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč!
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Hrvatska skočila na kladionicama nakon pobjede Leleka
Finska na vrhu
Kladionice reagirale na pobjedu Leleka na Dori, evo kako sada stoji Hrvatska!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 6
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić 3
baš neukusno
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Jak vjetar i snježni nanosi u Sloveniji
Mnogi otkopavali automobile
FOTO Susjede zameo snijeg: Snažan vjetar rušio stabla i trgao krovove
Preokret u Saboru: Plenković potvrdio da mijenja Piletićevu odluku o inkluzivnom dodatku
bez isprike
Plenković potvrdio da mijenja Piletićevu odluku o inkluzivnom dodatku
show
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
zdravlje
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Bakina tajna protiv zimske iscrpljenosti: Recept koji podupire štitnjaču i imunitet
Ako vam je stalno hladno i debljate se
Bakina tajna protiv zimske iscrpljenosti: Recept koji podupire štitnjaču i imunitet
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
zabava
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Pokažite što znate!
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Zanimljiv rad semafora u Zagrebu nasmijao društvene mreže! "Nije ni čudo što prolaze na crveno"
Zanimljivo
Zanimljiv rad semafora u Zagrebu nasmijao društvene mreže! "Nije ni čudo što prolaze na crveno"
tech
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Premijera u BiH
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
sport
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
Eden Hazard - donedavno superzvijezda, a sada taksist i otac petero djece
Velemajstor i hedonist
Realov najveći promašaj: Nekoć superzvijezda, a sada taksist i otac petero djece
tv
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
Tajne prošlosti: Pronašla je dokumente koje nije smjela, a za sve je kriva njezina majka
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Pronašla je dokumente koje nije smjela, a za sve je kriva njezina majka
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
KUMOVI
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
putovanja
Tjedni jelovnik fina jela na žlicu od 16.2. do 22.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prefarbalaLeonardo da Vinci Castello Sforzesco
Put Milana
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prebojala
Identitet i otpor: Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
Identitet i otpor
Znate li što je sicanje ili križićanje? Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
novac
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Pritisak investitora
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Ova dva milijardera razvijaja softver koji može upravljati svime - od zrakoplova i tenkova do automobila
Jedan za sve
Ova dvojica milijardera razvijaju softver koji može upravljati svime - od zrakoplova i tenkova do automobila
lifestyle
Kraljica Rania u izdanju koje odiše elegancijom
WOW!
Izdanje kraljice Ranije toliko je jednostavno, a toliko divno. Poželjet ćete ga kopirati
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
sprema se pomrčina
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
Recept za brze krafne bez dizanja
GOTOVE ZA TREN
Najbrže domaće krafne ikad: Bez dizanja, bez čekanja, gotove za 20 minuta
sve
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene