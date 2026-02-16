Crni badić i figura od milijun dolara! Očaravajući prizori s plaže vječne ljepotice oduzmaju dah

Irina Shayk Dan zaljubljenih provela je na plaži u Miamiju s kćeri Leom, pokazavši besprijekornu figuru u crnom bikiniju.

Irina Shayk poznata je po umjetničkim i provokativnim snimanjima, no čak i opušten dan na plaži može baciti njezine obožavatelje u trans.

Galerija 25 25 25 25 25

Ruska supermanekenka (40) Dan zaljubljenih provela je na plaži u Miamiju na Floridi sa svojom osmogodišnjom kćeri Leom De Seine, čiji je otac glumac Bradley Cooper.

Irina Shayk - 2 Foto: Profimedia

Shayk je pokazala besprijekornu figuru u minijaturnom crnom bikiniju dok je uživala u valovima, a od sunca se zaštitila crnom bejzbolskom kapom. Duga tamna kosa padala joj je niz leđa u mokrim valovima, dok je koža na suncu poprimila brončani sjaj.

Pogledaji ovo Celebrity Otišla holivudska legenda: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po bezvremenskim ulogama

Irina Shayk - 1 Foto: Profimedia

U jednom trenutku Irina se opuštala na ležaljci u polusjeni velikog suncobrana.

Miami Beach često je njezina omiljena destinacija za odmor. Ondje je dočekala i Novu 2024. godinu, a u prosincu 2023. prisustvovala je Art Baselu, gdje je viđena s NFL legendom Tomom Bradyjem tijekom njihove kratke obnove veze.

Pogledaji ovo Celebrity Oglasio se Thompson nakon osude veleposlanice zbog koncerta u Širokom Brijegu

Irina Shayk - 3 Foto: Instagram

Irina Shayk - 1 Foto: Instagram

Irina je nedavno proslavila 40. rođendan, a više informacija pročitajte OVDJE.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Zahvaljujući zamjeni domova u Americi proveli tri mjeseca i uštedjeli preko 10 tisuća eura!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li pravi znalac hitova Alke Vuice? Pokušajte nastaviti njezine stihove!