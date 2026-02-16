"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju

Severina je Valentinovo provela u Podgorici gdje je u prepunoj Bemax Areni održala veliki koncert, a osim atmosfere i hitova, posebnu pažnju privukao je njezin Zigmanov stajling i upečatljiv detalj na kožnim hlačama.

Severina je Dan zaljubljenih ove godine provela radno, i to u velikom stilu. U glavnom gradu Crne Gore priredila je spektakl za pamćenje i pred prepunom Bemax Arenom slavila ljubav, emociju i zajedništvo uz svoje najveće hitove.

Galerija 25 25 25 25 25

Publika je od prvih taktova pjevala u glas, a atmosfera je bila na vrhuncu tijekom cijelog koncerta. Severina je još jednom pokazala koliko snažnu vezu ima sa svojim obožavateljima, koji su joj svaku pjesmu vraćali gromoglasnim aplauzom.

Za ovu posebnu večer odabrala je kombinaciju koja je istaknula njezinu figuru i scensku energiju – laganu bijelu majicu, crne kožne hlače i visoke crne štikle. Stajling potpisuje Zigman, a modni odabir izazvao je brojne komentare.

Severina - 2 Foto: Severina/Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se ovog benda? Kultni pop‑rock sastav 2000‑ih predstavlja svoju zemlju na Eurosongu!

Posebnu pažnju privukao je neobičan detalj na hlačama, koji je cijeloj kombinaciji dao dozu odvažnosti i glamura te dodatno naglasio njezin prepoznatljiv scenski stil.

"Jesu li to tange?", "Koliko moćan outfit", "Predivna Seve", "Obožavam ju", pisali su pratitelji.

Kako vam se sviđa Severinin outfit? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Na fotografijama s koncerta vidi se koliko je energija bila snažna. Severina je plesala, pjevala i komunicirala s publikom, a u jednom je trenutku, pod svjetlima reflektora, podignula ruku prema publici koja joj je uzvratila istom snagom.

Severina - 4 Foto: Severina/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kći Beckhamovih odlučila se na značajan potez usred velike obiteljske svađe

Valentinovo u Podgorici tako je prošlo u znaku glazbe, ljubavi i spektakla o kojem će se još dugo pričati.

Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže, a o čemu se radi pročitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Poslušajte pjesmu koja je trebala predstavljati Španjolsku u Beču!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Nova ljubav? Ovo je zanosna plavuša s kojom je viđena velika glumačka zvijezda

Pogledaji ovo Celebrity Nježni trenuci Harryja i Meghan pred kamerama, a iza kulisa nova drama?