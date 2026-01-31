Severina u društvu majke pokorila crveni tepih unikatnim izdanjem!

Severina je zablistala na dodjeli Zlatnog studija u efektnoj kombinaciji kožnih hlača i topa od umjetnog krzna.

Na dodjeli prestižne nagrade Zlatni studio, koja je okupila brojne zvijezde hrvatske estrade i televizije, posebnu pažnju plijenila je Severina, koja je još jednom potvrdila svoj status modne ikone.

Glazbena diva na glamurozni je event stigla u odvažnom i efektnom izdanju. Odjenula je crne sjajne hlače ravnog kroja koje su istaknule njezinu vitku figuru, a gornji dio stylinga činila je atraktivna top kombinacija s detaljima koji podsjećaju na umjetno krzno u boji vanilije, koja je otkrivala ramena i dodavala dozu sofisticirane provokativnosti.

Severina - 4 Foto: Severina/Instagram

Seve se, između ostalog, na crvenom tepihu pojavila u društvu majke Ane, za koju nerijetko govori da joj je najveća podrška.

Look je upotpunila crnom pismo torbicom, zlatnim satom i decentnim nakitom, a crni lak na noktima i savršeno stilizirana kosa dodatno su zaokružili ovaj modno hrabar nastup.

Severina - 5 Foto: Severina/Instagram

Severina - 2 Foto: Severina/Instagram

Severina je osvojila i nagradu u kategoriji najbolje izvođačice.

"Ja se zahvaljujem ljudima koji su glasali. Za nas su glasale majke s djecom koja se bore s invaliditetom, potplaćene radnice, potplaćeni profesori, zdravstveni radnici. Ja ovu nagradu posvećujem njima. Ove nagrade su bezvrijedne ako svi vi ovdje na društvenim mrežama ne podržite ljude koji su na rubu siromaštva i one kojima je to najpotrebnije. I mir u svijetu", poručila je Severina.

Severina - 1 Foto: Severina/Instagram

Nova TV ovu prestižnu nagradu osvojila je u jednoj kategoriji, a više o tome pisali smo OVDJE.

