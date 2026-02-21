Prvo istup princa Harryja nakon uhićenja njegova strica, uputio je poseban poziv javnosti

Princ Harry oglasio se ubrzo nakon vijesti o princu Andrewu, ali je u intervjuu govorio isključivo o humanitarnoj organizaciji WellChild te pozvao javnost na nominacije za njezine godišnje nagrade.

Princ Harry pojavio se u videointervjuu samo nekoliko sati nakon što je njegov stric, princ Andrew, pušten iz policijskog pritvora, no umjesto obiteljskih tema fokus je stavio na humanitarni rad, koji mu je već godinama prioritet.

Vojvoda od Sussexa govorio je o organizaciji WellChild, čiji je dugogodišnji pokrovitelj, te je pozvao javnost da predloži kandidate za godišnje nagrade koje ta dobrotvorna organizacija dodjeljuje djeci s teškim zdravstvenim stanjima i njihovim obiteljima.

Harry je istaknuo koliko su mu susreti s nagrađenima tijekom godina značili te naglasio važnost pružanja podrške obiteljima koje se svakodnevno suočavaju s izazovima skrbi za teško bolesnu djecu.

Iako se njegovo pojavljivanje vremenski poklopilo s vijestima o Andrewu, Harry se u obraćanju nije osvrtao na aktualna događanja, već je ostao usmjeren na humanitarni angažman, koji, kako često ističe, ima posebno mjesto u njegovu životu.

