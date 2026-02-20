Zašto je kraljevska obitelj platila 12 milijuna funti žrtvi koja je optužila Andrewa za zlostavljanje?

Skandal koji je godinama potresao britansku monarhiju ponovno je u fokusu javnosti, a priča o princu Andrewu i milijunskoj nagodbi i dalje izaziva brojna pitanja o odgovornosti, ugledu i financijskoj pozadini cijelog slučaja.

Unatoč višekratnim poricanjima i tvrdnji da se uopće ne sjeća susreta s Virginijom Giuffre, bivši princ Andrew 2022. godine pristao je na višemilijunsku nagodbu kako bi izbjegao javno suđenje. Cijeli slučaj ostavio je dubok trag na njegovoj reputaciji, ali i na ugledu kraljevske obitelji.

Andrew Mountbatten-Windsor svojedobno je u intervjuu za BBC 2019. godine izjavio da nema nikakvo sjećanje na to da je ikada upoznao Virginiju Giuffre, ženu koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje dok je bila maloljetna. Giuffre, žrtva osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, tvrdila je da je s Andrewom bila prisiljena na seksualne odnose u tri navrata 2001. godine, kada je imala 17 godina.

Andrew Mountbatten-Windsor i Virginia Giuffre - 2 Foto: Profimedia

Fotografija na kojoj tinejdžerska Giuffre stoji s Andrewovom rukom oko struka godinama je kružila medijima, dodatno potičući interes javnosti. Ipak, Andrew je u intervjuu ostao pri svom stavu, naglašavajući da se susreta ne sjeća ni najmanje.

''Nemam nikakvo sjećanje da sam ikada upoznao tu damu'', rekao je Andrew.

U pokušaju osporavanja njezinih tvrdnji iznio je niz detalja koji su ubrzo postali predmet javnih rasprava i ismijavanja. Tako je naveo da na datum jednog od navodnih susreta nije mogao biti s Giuffre jer je svoju kćer Beatrice odveo u Pizza Express u Wokingu. Također je tvrdio da joj nije mogao kupovati alkohol u londonskom noćnom klubu Tramp jer ondje nikada nije kupio piće niti zna gdje se nalazi šank.

Princ Andrew, intervju 2019. Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Paula stiže u Survivor: Osobni gubitak naučio ju je koliko je važno cijeniti svaki trenutak

Unatoč čvrstim i ponavljanim poricanjima, Andrew je 2022. godine pristao na izvansudsku nagodbu vrijednu, prema navodima medija, oko 12 milijuna funti, prenosi Daily Mail. Nagodba je postignuta bez priznanja krivnje, ali je omogućila izbjegavanje javnog suđenja pred porotom – scenarija koji je predstavljao ozbiljan reputacijski rizik za kraljevsku obitelj, osobito tijekom godine Platinastog jubileja kraljice Elizabete II.

Virginia Giuffre Foto: Profimedia

Prema tadašnjim informacijama, oko 7 milijuna funti navodno je osigurala pokojna kraljica kao zajam, dok je dodatnih 3 milijuna došlo iz ostavštine princa Philipa. Mediji su izvijestili i da je oko 1,5 milijuna funti pridonijelo više članova obitelji, no izvori bliski kralju Charlesu kasnije su naglasili da on nije bio među njima.

Afera je dodatno otvorila pitanja o Andrewovim osobnim financijama, koje su već ranije izazivale kontroverze zbog nejasnih poslovnih aranžmana i darova stranih tajkuna i dužnosnika.

Pogledaji ovo Celebrity Posljednji dani preminule zvijezde ''Uvoda u anatomiju'' protekli su u boli: ''Izgubio je sposobnost govora...''

Iako se povukao iz javnih kraljevskih dužnosti, slučaj i dalje ostaje jedna od najvećih kriza s kojima se britanska monarhija suočila posljednjih desetljeća, a sjena te afere i danas prati ime princa Andrewa.

Princ Andrew Foto: Afp

Podsjetimo, Andrew je ovih dana uhićen, a što će se dalje događati pogledajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Novo putovanje! Šuput otkrila gdje je sa Šimom pobjegla na romantični vikend

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili

Pogledaji ovo Zanimljivosti Aleksandra Prijović potezom iznenadila mladog Vinkovčanina: ''Nije htjela...''