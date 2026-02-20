Posljednji dani preminule zvijezde ''Uvoda u anatomiju'' protekli su u boli: ''Izgubio je sposobnost govora...''

Dirljivim i iskrenim riječima Patrick Dempsey oprostio se od svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Erica Danea, otkrivši koliko su mu posljednji dani života bili teški i bolni.

Glumac Patrick Dempsey oprostio se od svog dugogodišnjeg kolege i prijatelja Erica Danea emotivnim riječima, otkrivši kako su mu se posljednjih dana života zdravstveno stanje i kvaliteta života naglo pogoršali.

Zvijezda serije ''Uvod u anatomiju'' preminula je u 53. godini nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Patrick Dempsey i Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

Dempsey (60) je u radijskom gostovanju u emisiji ''The Chris Evans Breakfast Show'' govorio o posljednjem razgovoru s Daneom, s kojim je dijelio set jedne od najpopularnijih medicinskih serija svih vremena.

''Jutros sam se probudio i bilo je jako tužno pročitati vijest. Teško je to opisati riječima. Osjećam veliku tugu zbog njegove djece'', rekao je Dempsey.

Otkrio je da su se čuli prije otprilike tjedan dana te da je Dane tada već počeo gubiti sposobnost govora, prenosi Daily Mail.

Patrick Dempsey i Eric Dane - 1 Foto: Profimedia

''Dopisivali smo se, a neki naši prijatelji otišli su ga posjetiti. Doista je počeo gubiti sposobnost govora. Bio je vezan za krevet i bilo mu je jako teško gutati, pa se kvaliteta njegova života tako brzo pogoršavala'', ispričao je glumac.

Eric Dane ostat će zapamćen po ulozi dr. Marka Sloana, poznatog i kao McSteamy, dok je Dempsey u seriji utjelovio dr. Dereka Shepherda. Njihova kemija na ekranu brzo je osvojila gledatelje, a iza kamera razvilo se i iskreno prijateljstvo.

Patrick Dempsey i Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

''Bio je najsmješniji čovjek – bilo je pravo zadovoljstvo raditi s njim. Želim ga pamtiti u tom duhu jer je svaki put kada bi bio na setu donosio toliko zabave'', prisjetio se Dempsey.

Dodao je kako među njima nikada nije bilo rivalstva, već isključivo uzajamno poštovanje.

''Odmah smo se povezali jer nikada nije bilo nikakvog natjecanja. Postojalo je samo divno uzajamno poštovanje. Bio je izuzetno inteligentan i uvijek ću pamtiti te trenutke zabave koje smo zajedno dijelili.''

Smrt Erica Danea objavljena je u četvrtak, manje od godinu dana nakon što je javno otkrio da mu je dijagnosticiran ALS, poznat i kao Lou Gehrigova bolest. U svom posljednjem intervjuu bolest je opisao kao nešto strašno.

Eric Dane - 4 Foto: Profimedia

Dempsey je naglasio kako je njegov kolega u posljednjim mjesecima učinio puno kako bi podigao svijest o ovoj teškoj i neizlječivoj bolesti.

''Napravio je nevjerojatan posao podižući svijest o toj strašnoj bolesti u svojim posljednjim danima. To nas podsjeća da moramo slaviti svaki dan kao da nam je posljednji'', rekao je.

Glumac je istaknuo koliko je važno u današnjem svijetu, prepunom kriza i tragedija, ostati usmjeren na obitelj, dobrotu i međusobno poštovanje.

''Moramo biti zahvalni za svaki trenutak koji imamo. Provoditi vrijeme s obiteljima, raditi stvari koje koriste drugima, biti ljubazni i puni ljubavi – to su vrijednosti koje su važne'', poručio je Dempsey.

Eric Dane - 1 Foto: Profimedia

Odlazak Erica Danea duboko je potresao obožavatelje diljem svijeta, a njegove kolege i prijatelji pamte ga kao talentiranog glumca, karizmatičnu osobu i čovjeka koji je, kako kažu, unosio radost gdje god bi se pojavio.

