Seve posvetila sinu emotivan video koji je otkrio njihove dosad neviđene zajedničke trenutke!

Severina je na Instagramu javno čestitala sinu rođendan i podijelila dirljive uspomene.

Severina je na Instagramu obilježila rođendan svog sina Aleksandra emotivnom objavom, koja je raznježila njezine pratitelje.

Pjevačica je podijelila video koji je otkrio njihove dosad neviđene zajedničke uspomene, a sve je popratila svojom pjesmom ''Rođeno moje'', koja ima posebno mjesto u njezinu srcu.

Severina - 4 Foto: Instagram

''Četrnaest godina… otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno. Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja... I nadam se da nikad nećeš… Sretan ti 14. rođendan, sine moj...'' napisala je emotivna Severina.

Pogledaji ovo Celebrity Kolege se dirljivim porukama opraštaju od zvijezde serije koju su Hrvati obožavali

Video pogledajte OVDJE.

Severina - 2 Foto: Instagram

Čestitke su se nizale jedna ispod druge na njezinu Instagramu.

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac otkrio ozbiljan problem u kući koju je u Hrvatskoj platio 5000 eura!

''Blagoslovljen bio'', ''Sve najbolje prekrasnom dječaku'', ''Mamina slika i prilika'', ''Neka je sretan'', ''Neka ti to tvoje malo, sada već veliko, sunce vječno sja'', ''Srce'', ''Predivno'', ''Divni ste zajedno'', ''Iste mamine oči'', ''Predivno, sretan rođendan snu, a mami njen najsretniji dan u životu'', dio je komentara.

Severina - 2 Foto: Instagram

Galerija 30 30 30 30 30

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Čak 58 godina ljubavi: ''Zaljubila sam se kao kokoš i odlučila da se nikad neću rastati''

Pogledaji ovo Celebrity E-mailovi koji potresaju monarhiju: Što je Epstein otkrio o bivšoj kraljevskoj snahi?