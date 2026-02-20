E-mailovi koji potresaju monarhiju: Što je Epstein otkrio o bivšoj kraljevskoj snahi?

Novi dokumenti otkrivaju da je Jeffrey Epstein navodno financijski pomagao Sarah Ferguson čak 15 godina, što je dodatno produbilo skandal koji već potresa britansku kraljevsku obitelj nakon uhićenja bivšeg princa Andrewa.

Novi dokumenti iz slučaja osuđenog pedofila i organizatora trgovine ljudima Jeffreyja Epsteina bacili su dodatno svjetlo na odnos Epsteina i Sarah Ferguson, bivše vojvotkinje od Yorka, otkrivajući da ju je kontroverzni financijaš navodno tajno uzdržavao čak 15 godina.

Prema e-poruci koju je Epstein poslao prijatelju, počeo je financijski pomagati Ferguson 1996. godine, kada se razvela od Andrewa Mountbatten-Windsora. Ta tvrdnja sugerira da je njegova potpora bila znatno veća od 15.000 funti koje je Fergie javno priznala da je primila kako bi podmirila dugove.

Galerija 26 26 26 26 26

Sarah Ferguson - 3 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 2 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 1 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Objava e-mailova ponovno je otvorila pitanja o financijama bivše vojvotkinje. Čak šest njezinih tvrtki nalazi se u postupku likvidacije, a godinama se spekuliralo tko je financirao njezin luksuzni stil života nakon razvoda od brata kralja Charlesa.

Kritičari su također propitivali izvor novca za česta putovanja i raskošne odmore njezinih kćeri, princeza Beatrice i Eugenie, tijekom njihovih tinejdžerskih i dvadesetih godina.

Princeze Beatrice i Eugenie i Sarah Ferguson Foto: Afp

Sarah Ferguson - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Preminula zvijezda serije ''Uvod u anatomiju'', izgubila je bitku s teškom bolešću

U jednoj poruci iz 2011. godine Epstein se požalio prijatelju nakon što ga je Ferguson javno nazvala pedofilom i izjavila da žali što mu je bila prijateljica. Ljutito je napisao da je riječ o osobi kojoj je financijski pomagao 15 godina ističući da je njezina izjava izazvala buru.

Prema novootkrivenim e-mailova, princeza Beatrice navodno je savjetovala majci kako ublažiti javne izjave o Epsteinu. Ferguson je tvrdila da su se složile kako je važno medijima poručiti da je Epstein odradio svoju kaznu i da nastavlja sa svojim životom nakon izlaska iz zatvora 2009. godine.

Dokumenti također sugeriraju da je Ferguson ostala u kontaktu s Epsteinom i nakon njegove zatvorske kazne te da su ona i njezine kćeri čak ručale s njim nekoliko dana nakon njegova puštanja na slobodu.

Sarah Ferguson Foto: Screenshot/Youtube

Sarah Ferguson - 2 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 2 Foto: Profimedia

Sve se događa u trenutku kada je Andrew Mountbatten-Windsor uhićen pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti, što je dodatno produbilo krizu unutar britanske kraljevske obitelji. Kralj Charles poručio je da zakon mora učiniti svoje naglašavajući punu suradnju s istragom.

Ferguson se u međuvremenu povukla iz javnosti, a prema posljednjim informacijama, boravi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i planira povratak u javnost.

Sarah Ferguson Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 1 Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten Windsor - 12 Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten Windsor - 13 Foto: Profimedia

Izvori bliski princezama tvrde da su Beatrice i Eugenie zgrožene i posramljene novim otkrićima, dok se javnost i dalje pita koliki je stvarni opseg odnosa između Epsteina i bivše vojvotkinje.

Kako se objavljuju novi dokumenti, skandal oko Epsteina ponovno potresa britansku kraljevsku obitelj, a posljedice bi mogle biti dugotrajne – i za ugled pojedinaca i za samu instituciju monarhije.

Kakve je sve hirove imala Ferguson, pročitajte OVDJE.

Što bi se moglo dogoditi s njom nakon što je njezin bivši suprug završio u pritvoru, pročitajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Ljudi ne vjeruju da ima 75 godina: U čemu je tajna mladolikog izgleda ove glumice?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Sergej Ćetković 50. rođendan proslavit će u Areni Zagreb: ''Bit će to jedna velika žurka''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od čega je bolovao Dr. McSteamy? Nemilosrdna bolest bez lijeka ugasila je njegov život

Pogledaji ovo Celebrity Čak 58 godina ljubavi: ''Zaljubila sam se kao kokoš i odlučila da se nikad neću rastati''