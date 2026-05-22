Rasprodane ulaznice za Thompsonov koncert u Zaprešiću, sve je nestalo u nekoliko sati!

Thompsonov koncert u Zaprešiću, zakazan za 4. srpnja 2026., rasprodan je već nekoliko sati nakon početka prodaje ulaznica.

Marko Perković Thompson rasprodao je koncert zakazan za 4. srpnja 2026. na stadionu u Zaprešiću samo nekoliko sati nakon početka prodaje ulaznica.

Galerija 13 13 13 13 13

Karte su puštene u prodaju danas u podne, a njegov tim ubrzo je na društvenim mrežama objavio kako su sva mjesta planula već prvog dana.

"Dragi prijatelji, veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti vas kako je koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, zakazan za 4. srpnja 2026., rasprodan već prvoga dana. Hvala vam na nevjerojatnoj podršci, povjerenju i interesu koji iznova pokazujete. Za sve daljnje informacije pratite naše službene stranice. Čuvajmo jedni druge!", poručili su iz Thompsonova tima.

Pogledaji ovo Clubzone Novi duet na sceni! Legendarna Neda Ukraden i hitmejker Geronimo snimili pjesmu!

Najava koncerta popraćena je mini dokumentarcem o njegovu nastupu u zagrebačkoj Areni, objavljenim na službenim profilima pjevača pod nazivom "Zabranili su Arenu, nisu zaustavili narod".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se starih hitova Maje Šuput? Dokažite nam u zabavnom kvizu

Marko Perković Thompson - 5 Foto: In Magazin

Thompson Foto: Thompson/Instagram

U opisu videa organizatori ističu kako bi ovakav koncert, prema njihovom mišljenju, trebao pripadati Zagrebu, ali tvrde da danas ne postoje jednaki uvjeti za organizaciju svih javnih događanja. Zbog toga je kao lokacija odabran Zaprešić, koji opisuju kao mjesto gdje će se bez ograničenja slaviti glazba, zajedništvo i ljubav prema domovini.

Marko Perković Thompson - 3 Foto: In Magazin

Thompson će također u Vukovaru održati humanitarni koncert krajem kolovoza, a pjevat će i na stadionu Šubićevac u Šibeniku 4. kolovoza 2026. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog novih fotki u badiću teško je povjerovati da ova brazilska ljepotica ima 45 godina

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Veliko slavlje u obitelji Korane Gvozdić i Ivana Šarića, njihov odnos osvojio je pratitelje

Pogledaji ovo inMagazin Upoznajte Kids from the Sky: Ovaj dvojac iz Križevaca stoji iza hitova koje svi znamo!