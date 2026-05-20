Tko je supruga Filipa Hrgovića? Lijepu sportašicu poznaje još od djetinjstva

Filip Hrgović godinama ljubi samozatajnu Marinelu, a par je svoju ljubav okrunio brakom 2019. godine. Postali sui roditelji prije dvije godine.

Hrvatski boksač Filip Hrgović slavio je protiv Davea Allena u engleskom Doncasteru. Nakon pobjede nad britanskim boksačem, Hrgovića bi prema najavama 8. kolovoza trebao ući u ring protiv Mosesa Itaumeu londonskoj O2 Areni.

Svaku njegovu borbu s posebnom napetošću prati i njegova supruga Marinela, koja mu je najveća podrška u karijeri.

Filip i Marinela Hrgović

Filip i Marinela vjenčali su se 2019. godine u župi Svih Svetih u Sesvetama. Prije toga bili su u vezi čak sedam godina, a poznaju se još iz djetinjstva jer su odrasli u istom kvartu.

Da mu supruga znači posebno mnogo, Hrgović je pokazao svojedobno i nakon pobjede protiv Kineza Zhilei Zhanga, kada joj je posvetio jedan od svojih najvećih uspjeha.

"Ratnik sam, napravio sam ovo za svog oca. Pero Hrgović, on je poseban čovjek. I za moju Marinelu koja je bila sa mnom u kampu, dala mi je svu energiju. Pogledajte je kako je lijepa, ona je anđeo. Dečki, budite oprezni s njom", rekao je Filip netom nakon meča.

Prije dvije godine postali su roditelji djevojčice.

Vijest o prinovi dugo su čuvali u tajnosti, a otkrili su je na Instagramu.

Inače, Marinela je također sportašica, pa ima puno razumijevanja za sve kroz što Filip prolazi i velika mu je podrška u karijeri. Sport kojim se ona bavi je odbojka, a paralelno je uz treninge studirala na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu.

