Igor Mešin jedno je od najprepoznatljivijih TV lica, a ima i skriveni talent: ''Jedan od glavnih hobija''

On je definitvno jedno od najomiljenijih televizijskih lica, ali i glumaca. Uvijek je dobre volje, nasmiješen i kako se kaže, svaka bi ga majka za zeta poželjela. Igor Mešin, s našom Patricijom Novaković razgovarao je o obitelji, ali i skrivenim talentima. Kojima? Pogledajte u sljedećim minutama.

Popularni glumac Igor Mešin jedno je od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih lica Nove TV.

Kroz brojne projekte, od humorističnih serija do velikih zabavnih formata, Igor je postao sinonim za profesionalnost, šarm i neposrednost pred kamerama. A zanimljive trenutke iza kamere odnedavno dijeli i na svojim društvenim mrežama.

''Ja sam malo lijen za to, očito ću morati nešto ali svi me već tjeraju, a još nisam baš vičan tome. Evo tek sam godinu dana na društvenim mrežama ali još se nisam naviknuo'', priznaje Igor.

Sve je krenulo sasvim spontano, a danas već okuplja i brojne pratitelje.

''U tom okruženju u kojem jesam, snimanjima, svi su mi govorili pa moraš, moraš pa ajde da probam, onda sam shvatio da to ima jako puno truda oko toga kojeg treba uložiti pa... al sad se prepuštam tome i neka ide samo'', kaže.

Osim svakodnevnih snimanja i bogate glumačke karijere, Igor Mešin ima i još nekoliko skrivenih talenata.

''Ja kuham, ono čak sam i na Novoj TV vodio jedan kulinarski show, čak sam se i natjecao u Masterchefu, i to neko znanje prenosim doma, kuhanje me opušta, nekad mi je naporno, ali to mi je jedan od glavnih hobija. Imam i masu drugih hobija ali ja sam jedan od onih hobista koji nikad ništa ne završava. Krene jedan hobi onda mu je mhm pa onda krene u drugi, pa ni taj ne završi, uglavnom, nisam od onih koji završava stvari šta se tiče hobija'', priznaje Igor.

S nama je podijelio i recept koji često priprema kod kuće.

''Kad nema ništa u frižideru, uvijek ima neke tjestenine, češnjaka se uvijek nađe i maslinovog ulja ima i evo to je već dovoljno'', otkriva.

Sa suprogom Antoninom, Igor ima danas već odraslog sina Roka, koji je svoj životni put odlučio graditi u drugačijem smjeru od očevog.

''Ja bi ga možda i podržao ali on nije baš imao neke preference da bi išao mojim stopama, nešto je imao u glavi ali je od toga odustao, nisam ga baš u tome ni poticao da krene u mom smjeru, ali ga nisam baš ni odgovarao, našao je neki svoj put što je dobro'', priča Igor.

Prisjetio se i mlađih dana, te otkrio postoji li nešto zbog čega danas žali.

''Pa mogu nekako reći da zapravo ne žalim čim, a da sebe mladog vidim kao sada, da imam neku kuglu, pa mislim da bih bio dosta zadovoljan'', kaže.

Iza Igora Mešina bogata je i uspješna karijera, a svojim humorom, iskrenošću i toplinom i dalje osvaja publiku svih generacija.

