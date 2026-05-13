Jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za umjetnu inteligenciju privukao veliku pažnju u Rovinju

Rovinj je i ove godine postao središte kreativne i digitalne industrije zahvaljujući Danima komunikacija, festivalu koji okuplja vodeća imena marketinga, medija i tehnologije. Među brojnim govornicima posebnu pažnju privukao je Jurgen Schmidhuber, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za umjetnu inteligenciju, koji je govorio o budućnosti AI-ja i njegovom sve većem utjecaju na svakodnevni život i poslovanje.

''Koliko mogu vidjeti, ljudi iz marketinga jako su zadovoljni time i potpuno su svjesni da umjetna inteligencija snažno utječe na ono što rade. Ne samo kroz velike kompanije koje koriste AI za automatizirani marketing, nego i kroz profesionalce koji umjetnu inteligenciju stalno koriste za stvaranje novih kampanja, izradu vizuala i ilustracija za kampanje i tako dalje. Održao sam predavanje o prošlosti i budućnosti umjetne inteligencije. A kada kažem budućnost AI-ja, ne mislim samo na sljedeće dvije godine. Mislim na budućnost cijelog svemira'', izjavio je Jurgen Schmidhuber, znanstvenik i otac moderne umjetne inteligencije.

''Pa ove godine pažljivo balansiramo čitav niz tema kako još uvijek zaštititi ljudsku kreativnost. Također se otvara čitav niz tema vezanih izključovu iz industriju tržišnog oglašavanja koje su baš realne za naše tržište i koje će nam sigurno pomoći u budućnosti da radimo još bolje stvari'', rekla je Jelena Fikuš, predsjednica Uprave HURA - e i članica organizacijskog odbora.

Potvrdu da održivo i društveno odgovorno poslovanje postaje sve važnija tema i u medijskoj industriji, dala je i direktorica marketinga Nove TV.

''Rekla bih da je zaključak da trebamo pričati o tome više, ali trebamo pričati odgovorno i biti svjesni konteksta unutar kojeg radimo. Da ostaviti neke precizne rezultate i nekako razmišljati da se ono što radimo utječe ne samo i na okoliš, nego i na društvo oko nas. I mislim da svaka kompanija danas, a rekla bih da Nove TV jako svjesna toga, svojim poslovanjem i načinom na koji bira projekte u kojima sudjeluje, upravo to radi na jedan odgovoran način i mijenja, nadam se, društvo na kojem živimo na bolje'', izjavila je Ivana Galić, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Nove TV.

Poznato je da je cjelina više od samog zbroja njezinih dijelova, tako da je za uspješnost ovog festivala vazna i njegova atmosfera.

''Ja sam prvi put na Danima komunikacija i stvarno sam oduševljen. Ne mogu vjerovat koliko se, nekako sam mislio da možda na ovaj panel neće doći toliko ljudi, ali stvarno je bilo sve prepuno i mislim da su super reagirali i nekako, barem meni je prošlo jako brzo. Tu sam sreo neki par svojih kolega koji su duboko u reklamnoj industriji, vidi se da se svi nekako znaju i da se svi zajedno druže i u Zagrebu, ne samo ovdje, tako da kao neki mali maturalac'', rekao nam je Igor Šeregi, redatelj filma "Svadba".

Dani komunikacija podsjetili su nas kako tehnologija može mijenjati industriju, ali nove ideje i dalje dolaze upravo od LJUDI koji su spremni razmišljati drugačije - izvan zadanih granica i očekivanih odgovora.

