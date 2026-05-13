Alka Vuica u izlasku snimljena s budućom snahom, koja će joj uskoro podariti prvo unuče

Glamurozna večer u Muzeju grada Zagreba okupila je brojna poznata lica domaće scene, a među onima koji su privukli najviše pažnje bile su Alka Vuica i Dora Šitum.

Modna revija brenda Duchess Snježane Schillinger u Muzeju grada Zagreba okupila je brojna poznata lica domaće scene, a među uzvanicima našla se i glazbenica Alka Vuica.

Uvijek upečatljiva Alka za ovu je priliku odabrala odvažnu kombinaciju, ali posebnu pažnju privuklo je njezino društvo. Naime, u izlasku je bila sa svojom budućom snahom Dora Šitum, koja je prava ljepotica.

Alka Vuica Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Alka Vuica, Dora Šitum Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

''Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, slikarica, akademska i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arijan tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće'', rekla je Alka o snahi za IN magazin.

Alka Vuica, Dora Šitum Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Alka je nedavno otkrila kako se njezin sin jedinac, glazbeni producent Arian Vuica, uskoro ženi svojom dugogodišnjom partnericom Dorom. Nedugo zatim stigla je i vijest koja je dodatno razveselila obitelj, ali i javnost – par očekuje svoje prvo dijete.

Alka Vuica i snaha Dora - 3 Foto: Instagram

Riječ je o dječaku koji bi na svijet trebao stići početkom srpnja, a ponosna Alka ne krije koliko se veseli novoj životnoj ulozi. Glazbena diva s velikim se entuzijazmom priprema za, kako sama kaže, najvažniju ulogu dosad – ulogu bake.

Alka Vuica i Arian Vuica - 4 Foto: Instagram

Za IN magazin progovorila je i o imenu za unuka, a prilog pogledajte OVDJE.

Na istoj modnoj reviji na kojoj su snimljene ove dame bila je i supruga Marka Perkovića Thompsona te Jakov Kitarović. Više o tome pisali smo OVDJE.

