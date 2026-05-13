Nakon uspjeha lelekica na Eurosongu oglasila se i Vesna Škare-Ožbolt: ''To se zove hrabrost!''

Nakon plasmana Hrvatske u veliku završnicu Eurosonga podrška lelekicama stiže sa svih strana, a među onima koji su javno reagirali našla se i bivša ministrica Vesna Škare-Ožbolt.

Bivša ministrica i političarka Vesna Škare-Ožbolt na društvenim je mrežama poslala snažnu poruku podrške grupi Lelek nakon što su hrvatske predstavnice izborile mjesto u velikoj završnici Eurosonga.

Oduševljenje uspjehom lelekica nije skrivala, a svojom objavom dodatno je privukla pažnju pratitelja, koji su također slavili prolazak Hrvatske u finale.

Grupa Lelek Foto: Afp

LELEK - 2 Foto: Afp

Galerija 21 21 21 21 21

''Beč je sinoć zastao i pljeskao. Bravo, lelekice! Eurosong zna biti hirovit, a 'Andromeda je sve samo ne prosječna pjesma. Hrvatski jezik, etno zvuk, pet ženskih glasova koji nose nešto puno starije od nas. To nije bezbrižan ulazak u natjecanje, to se zove hrabrost. Inka, Judita, Korina, Lara i Marina, hvala Vam što ste nas tjerale da ne sumnjamo! Pokazale ste da kvaliteta i identitet i dalje imaju mjesto na najvećoj pozornici. U subotu smo svi uz vas'', napisala je na Facebooku.

Inače, lelekice su prestigle velike favorite! Nastup Hrvatske na vrhu je gledanosti nakon polufinala Eurosonga. Više o tome pisali smo OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova supruga u rijetkom izlasku podržala poznatu Hrvaticu, pažnju privukao i Jakov Kitarović

Nakon prolaska Hrvatske u veliku završnicu Eurosonga stigle su promjene na kladionicama! Detalje pročitajte OVDJE.

LELEK - 1 Foto: Afp

Sve o prvoj polufinalnoj večeri čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Bujna Slavonka u minijaturnom bikiniju uživa na rajskoj plaži, za nju je ljeto već počelo!

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pozama u bikinijima Ronaldova Georgina naglasila svoje fatalne obline

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity U ovom hotelu razvrata nastali su neki od najraskalašenijih prizora poznatih imena

Pogledaji ovo Celebrity Alka Vuica u izlasku snimljena s budućom snahom, koja će joj uskoro podariti prvo unuče